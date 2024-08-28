الفورمولا 1 تدرس خطّة سباق قصيرٍ للناشئين في تجارب أبو ظبي

تُقيّم الفورمولا 1 فكرة اعتماد سباق قصيرٍ للناشئين بعد تجار أبو ظبي للإطارات إثر الجولة الختاميّة.

وكجزء من المحادثات التي انطلقت في الاجتماع الأخير للجنة الفورمولا 1، يدرس مدراء البطولة والفرق أفكارًا لمنح المزيد من الفرص للسائقين اليافعين للتواجد على الحلبات.

وفي ظلّ القيود على التجارب مع السيارات الحاليّة، فقد شعر العديد من القياديين أنّ السائقين اليافعين غير جاهزين بالقدر الذي كانوا عليه في السابق عندما كان يُسمح بخوض المزيد من التجارب.

ومثلما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقًا فإنّ فكرة اعتماد مشاركات ببطاقات دعوة في سباقات الفورمولا 1 تمّ رفضها بسبب عدد السيارات، كونه لا يوجد مجالٌ للسماح بسيارة ثالثة لكلّ فريق. ولم يكن من المنطقي كذلك تعويض النجوم الحاليين بسائقين يافعين في بعض الجولات.

وتمحورت فكرة أخرى حول توفير المزيد من حصص التجارب لليافعين، لكنّ مقترحًا آخر تتم دراسته الآن يتعلّق بسباقٍ قصيرٍ بعد الموسم.

وتتمحور الفكرة في إقامة سباقٍ قصيرٍ للسائقين الناشئين بعد يوم التجارب الوحيد الذي سيُقام في أبو ظبي يوم الثلاثاء بعد الجولة الختاميّة من الموسم في ديسمبر.

وتنصّ القوانين الحاليّة على استعمال الفرق لسيارتين في تجارب أبو ظبي. واحدة لسائق يافع، وأخرى مخصّصة لتجارب الإطارات مع سائقٍ رسمي.

وبحديثه قبل جائزة إيطاليا الكبرى، قال دومينيكالي أنّ هذه الفكرة جيّدة على صعيد مساعدتها في تطوير مواهب التسابق للسائقين اليافعين.

وقال: "هناك مشروعٌ على الطاولة، وهو إمكانيّة تنظيم سباقٍ قصير للسائقين الشبان في أبو ظبي".

وأضاف: "نحن نفكّر في كيفيّة منح السائقين الشبان فرصة خلال تجارب مرسى ياس للبزوغ وكسب الخبرة، ليس فقط عبر القيادة في التجارب، بل أيضًا في سياقٍ تنافسي".

وأكمل: "سنتحدّث في الفكرة بشكلٍ مفصّل في نهاية سبتمبر لإدراك مدى القدرة على تطبيقها".

المزيد من السباقات القصيرة

يعتقد دومينيكالي أنّ السباقات القصيرة كانت ناجحة للفورمولا 1، وأشار مجدّدًا إلى اعتقاده بزيادة عددها إلى أكثر من ستّة في الموسم في المستقبل. لكنّه يعتقد بأنّ ذلك لن يحدث إلّا بدءًا من 2026.

وقال الإيطالي: "هناك إمكانيّة للمستقبل، لكن ليس في 2025، زيادة عدد عطل نهاية الأسبوع".

وأضاف: "نرى المزيد والمزيد من الاهتمام، لكن من الواضح أنّه لا يُمكننا التفكير في خيارٍ مثل الذي اعتمدته الموتو جي بي عبر صيغة سباقٍ قصيرٍ في كلّ جولة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ هناك مجالًا لزيادة عدد السباقات القصيرة، وسنتباحث في ذلك في نهاية العام".