الفورمولا 1 تتفاعل مع اختيار ابن توتو وولف لألونسو كمثل أعلى بدلًا من سائقي مرسيدس
أشادت جماهير الفورمولا 1 بنجل توتو وولف، جاك، بعدما اختار فرناندو ألونسو كسائقه المفضل بدلًا من أي سائق حالي أو سابق لفريق مرسيدس.
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي
خلال مشاركته في سلسلة سباقات الكارتينغ IAME Euro، سُئل جاك ابن توتو وولف مدير فريق مرسيدس عن سائقه المفضل، فاختار ألونسو. وكان والده جالسًا بجانبه وابتسم، بينما أوضح جاك سبب اختياره قائلًا: "لأنه بطل عالم، بطل عالم مرتين، وأنا معجب به جدًا".
ورغم أن كثيرين دعموا اختياره، أشار البعض إلى أنه كان بإمكانه اختيار أحد أبطال مرسيدس مثل لويس هاميلتون، أو نيكو روزبرغ بطل 2016، أو حتى الفائزين بالسباقات فالتيري بوتاس أو جورج راسل.
حيث كتب أحد المشجعين على Reddit قائلًا: "أعجبني أن توتو في دوره كأب لم يحاول التأثير عليه أو منعه من الإجابة، بل تركه يختار بحرية وتقبّل قراره. هذا رائع!".
وأضاف: "تذكر أن توتو مرتبط تمامًا بمرسيدس، وكان بإمكان الطفل أن يختار لويس أو فالتيري أو جورج أو حتى كيمي، لأنه بالتأكيد زار والده كثيرًا في العمل. هو يعرفهم جميعًا! وربما يعرف فرناندو أيضًا. ألونسو سائق رائع واختيار ممتاز، لكن الأجمل أن توتو لم يهتم بالتسويق أو العلاقات العامة وترك ابنه يجيب بحرية كاملة".
كما دعم العديد من الجماهير اختيار جاك، حيث كتب أحدهم: "الطفل لديه ذوق رائع"، بينما قال آخر: "إنه يشبهني تمامًا!".
ودعا البعض وولف لاتخاذ خطوة فعلية بعد اختيار ابنه والتعاقد مع ألونسو في مرسيدس.
فكتب أحدهم: "حسنًا توتو، يجب أن تضمه الآن"، بينما علق آخر: "ألونسو إلى مرسيدس في 2027؟"، وأضاف آخر: "ألونسو إلى مرسيدس 2027".
