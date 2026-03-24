الفورمولا 1 تتفاعل مع اختيار ابن توتو وولف لألونسو كمثل أعلى بدلًا من سائقي مرسيدس

أشادت جماهير الفورمولا 1 بنجل توتو وولف، جاك، بعدما اختار فرناندو ألونسو كسائقه المفضل بدلًا من أي سائق حالي أو سابق لفريق مرسيدس.

منشور:
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

خلال مشاركته في سلسلة سباقات الكارتينغ IAME Euro، سُئل جاك ابن توتو وولف مدير فريق مرسيدس عن سائقه المفضل، فاختار ألونسو. وكان والده جالسًا بجانبه وابتسم، بينما أوضح جاك سبب اختياره قائلًا: "لأنه بطل عالم، بطل عالم مرتين، وأنا معجب به جدًا".

ورغم أن كثيرين دعموا اختياره، أشار البعض إلى أنه كان بإمكانه اختيار أحد أبطال مرسيدس مثل لويس هاميلتون، أو نيكو روزبرغ بطل 2016، أو حتى الفائزين بالسباقات فالتيري بوتاس أو جورج راسل.

حيث كتب أحد المشجعين على Reddit قائلًا: "أعجبني أن توتو في دوره كأب لم يحاول التأثير عليه أو منعه من الإجابة، بل تركه يختار بحرية وتقبّل قراره. هذا رائع!".

وأضاف: "تذكر أن توتو مرتبط تمامًا بمرسيدس، وكان بإمكان الطفل أن يختار لويس أو فالتيري أو جورج أو حتى كيمي، لأنه بالتأكيد زار والده كثيرًا في العمل. هو يعرفهم جميعًا! وربما يعرف فرناندو أيضًا. ألونسو سائق رائع واختيار ممتاز، لكن الأجمل أن توتو لم يهتم بالتسويق أو العلاقات العامة وترك ابنه يجيب بحرية كاملة".

 

كما دعم العديد من الجماهير اختيار جاك، حيث كتب أحدهم: "الطفل لديه ذوق رائع"، بينما قال آخر: "إنه يشبهني تمامًا!".

ودعا البعض وولف لاتخاذ خطوة فعلية بعد اختيار ابنه والتعاقد مع ألونسو في مرسيدس.

فكتب أحدهم: "حسنًا توتو، يجب أن تضمه الآن"، بينما علق آخر: "ألونسو إلى مرسيدس في 2027؟"، وأضاف آخر: "ألونسو إلى مرسيدس 2027".

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة الصين الكبرى 2026 العمر: 19 عاماً و202 يوم

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
كيمي رايكونن، مكلارين أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة ماليزيا الكبرى 2003 العمر: 23 عاماً و157 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
أوسكار بياستري، مكلارين أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة المجر الكبرى 2024 العمر: 23 عاماً و106 أيام

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
لويس هاميلتون، مكلارين أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة كندا الكبرى 2007 العمر: 22 عاماً و154 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
بروس مكلارين، شركة كوبر للسيارات أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة الولايات المتحدة الكبرى 1959 العمر: 22 عاماً و103 أيام

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
تروي روتمان، ج. سي. أجاجانيان أول فوز في سباق جائزة كبرى: إنديانابوليس 500 عام 1952 العمر: 22 عاماً و80 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
فرناندو ألونسو، رينو أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة المجر الكبرى 2003 العمر: 22 عاماً و26 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
شارل لوكلير، فيراري أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة بلجيكا الكبرى 2019 العمر: 21 عاماً و320 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
سيباستيان فيتيل، تورو روسو أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة إيطاليا الكبرى 2008 العمر: 21 عاماً و73 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
ماكس فيرستابن، فريق ريد بُل ريسينغ أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة إسبانيا الكبرى 2016 العمر: 18 عاماً و228 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
القصة
فورمولا 1
10

