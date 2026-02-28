الفورمولا 1 تتراجع عن قانون التوقفين الإلزاميين في جائزة موناكو الكبرى 2026

نظرًا لصعوبة التجاوز في شوارع مونتي كارلو، كان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" قد فرض العام الماضي استخدام ثلاث مجموعات من الإطارات بشكل إلزامي، لإجبار الفرق على اعتماد استراتيجية توقفين على الأقل، أملاً في خلق خيارات تكتيكية أكبر وإضافة عنصر المخاطرة.

لكن الفكرة لم تحقق التأثير المطلوب في مقدمة السباق، إذ تمكنت فرق تمتلك سيارتين متقاربتين مثل ريسينغ بولز وويليامز من استغلال القاعدة عبر إبطاء إحدى السيارتين للسباق لخلق نافذة توقف مثالية لزميلها المتقدم.

ورغم أن هذه التكتيكات أثارت الكثير من الجدل حول السباق التاريخي، فإنها أثارت أيضًا انزعاجًا بسبب اضطرار بعض السائقين للقيادة أبطأ بأكثر من أربع ثوانٍ في اللفة لصالح مصلحة الفريق.

ورغم ذلك، تم الإبقاء مبدئيًا على التعديل في اللوائح الرياضية لعام 2026 بعد تصويت إلكتروني من المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي.

وأعرب جايمس فاولز مدير فريق ويليامز عن دهشته من عودة القاعدة المقترحة لعام 2026، قائلًا إن التكتيك جعله يشعر بـ"أكبر قدر من عدم الارتياح في مسيرته"، مضيفًا: "أفضّل الخروج والمنافسة على النقاط بجدارة، بدلًا من التحايل على النظام لتحقيقها".

لكنّ نيكولاس تومبازيس مدير قسم سيارات المقعد الواحد في الاتحاد الدولي كان قد أوضح سابقًا أن التعديل لم يكن محسومًا بعد. وبعد مزيد من المناقشات، تم التخلي عن الخطة بالكامل، حيث أُزيلت جميع البنود الخاصة باستخدام الإطارات في موناكو من القسم "بي" في أحدث نسخة من لوائح 2026 التي صادق عليها المجلس العالمي.

إضافة دقيقة إلى زمن القسم الثالث من التصفيات

ضمن حزمة التعديلات الأخيرة، صوّت المجلس العالمي أيضًا على إضافة دقيقة إلى القسم الثالث من التصفيات ليصبح زمنها 13 دقيقة بدلًا من 12، ما يمنح السيارات العشر المتبقية وقتًا أطول في المرحلة الحاسمة.

ومع انضمام فريق كاديلاك كالفريق الحادي عشر على شبكة الانطلاق، سيتم إقصاء ست سيارات بدلًا من خمس في كلٍ من القسمين الأوّل والثاني. ومع ذلك، كان هذا البند موجودًا أصلًا في اللوائح في حال وصول عدد السيارات إلى 22، لذلك لم يتطلب تعديلًا تنظيميًا إضافيًا.

سترات التبريد تبقى اختيارية

كما تراجع الاتحاد الدولي عن خططه لجعل ارتداء سترات التبريد أمرًا إلزاميًا في حالات التحذير من مخاطر الحرارة، وهي الإجراءات التي تم تطويرها بعد المشاكل التي شهدها سباق جائزة قطر الكبرى 2023، حيث عانى عدد من السائقين من أعراض الإرهاق الحراري.

وأصدر الاتحاد في العام الماضي لأول مرة تحذير "خطر الحرارة" قبل سباق سنغافورة، عندما كانت التوقعات تشير إلى درجات حرارة تصل إلى 31 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبموجب هذا الإجراء، يجب أن تحمل جميع السيارات المكونات الإضافية اللازمة لتشغيل نظام التبريد.

وكان بإمكان السائقين اختيار عدم ارتداء السترة الثقيلة، مقابل إضافة أوزان تعويضية داخل قمرة القيادة، لكن الاتحاد كان يخطط لجعل ارتدائها إلزاميًا اعتبارًا من 2026. ولم يكن هذا التغيير محل إجماع بين السائقين بسبب اختلاف آرائهم حول فعالية السترات وراحتها، ليقرر الاتحاد في النهاية إبقاء استخدامها اختياريًا.

وتنص اللوائح المعدلة على أنه يمكن لأي سائق اختيار عدم ارتداء معدات التبريد الشخصية، شريطة تركيب باقي مكونات النظام، مع تعويض فارق الوزن عبر إضافة 0.5 كغ من الأوزان داخل قمرة القيادة وفقًا للمادة التنظيمية ذات الصلة.