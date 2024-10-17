الفورمولا 1 تتخلى عن نقطة أسرع لفّة في 2025
ستتخلى بطولة العالم للفورمولا 1 عن نقطة أسرع لفّة في السباق بدءًا من موسم 2025، بينما سيحصل السائقون اليافعون على مشاركات إضافيّة في حصص التجارب الحرّة الأولى.
دانيال ريكاردو، آر بي
الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات
صادق المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع لـ "فيا" على تغييرات القوانين ضمن اجتماع اليوم الخميس للتباحث في العديد من المواضيع في مختلف البطولات.
وبدءًا من العام المقبل، لن يتمّ منح نقطة لقاء أسرع لفّة في سباقات الفورمولا 1.
وكان نظام نقطة أسرع لفّة قد دخل حيّز التنفيذ في 2019 كطريقة لزيادة الإثارة ومنح السائقين المتواجدين ضمن العشرة الأوائل شيئًا إضافيًا للتنافس عليه.
وفتح ذلك بعض الخيارات الاستراتيجيّة للفرق لمحاولة منع منافسيهم المباشرين من الحصول على النقطة الإضافيّة.
لكنّ نقطة أسرع لفّة لم تُقدّم الإثارة الإضافيّة التي كانت منتظرة، وكانت عادة لقمة سهلة لسائقي الصدارة الذين لديهم فجوة كبيرة أمام من خلفهم لإجراء وقفة صيانة والحصول على إطارات جديدة في اللحظات الأخيرة.
ووُضع القانون تحت المجهر مرّة أخرى ضمن جائزة سنغافورة الكبرى الشهر الماضي عندما حقّق دانيال ريكاردو سائق آربي أسرع لفّة ليحرم لاندو نوريس سائق مكلارين إيّاها.
ويتواجد نوريس ضمن معركة حامية مع ماكس فيرستابن على اللقب، وهو ما تسبّب في إشعال النقاشات بشأن تآمر الفريقين معًا.
مضاعفة مشاركة السائقين اليافعين في التجارب الحرّة الأولى
كما وافق المجلس كذلك على خططٍ لمضاعفة قدر حصص التجارب الحرّة المخصّصة للسائقين اليافعين. وبدءًا من موسم 2025، سيتعيّن على الفرق منح حصّة تجارب حرّة أولى يوم الجمعة لناشئ في عطلتي نهاية أسبوع لكلّ سيارة، عوضًا عن واحدة لكلّ سيارة.
وتأتي هذه الخطوة على خلفيّة تأجيل إقامة سباقٍ قصيرٍ للناشئين بعد تجارب أبو ظبي الختاميّة، حيث من المنتظر أن تُعيد البطولة التفكير في الخطّة مجدّدًا لموسم 2025.
وتمّ النظر إلى السباق القصير للناشئين على أنّه فرصة لمنح المزيد من الوقت للمواهب الصاعدة خلف مقود سيارات الفورمولا 1، وتوصّلت البطولة الآن إلى حلٍ مختلف لفعل ذلك.
ومثلما تمّت مناقشته في الاجتماع الأخير للجنة الفورمولا 1، وافق المجلس على مجموعة من التغييرات والتحسينات على القوانين التقنيّة لموسم 2026.
ووفقًا لملخّص "فيا" فإنّ قوانين الهيكل "ستعرف أداءً أعلى من السيارات، بينما ستُحافظ على إدارة أفضل لخصائص الاضطرابات الهوائيّة لتعزيز التسابق المتقارب الحماسي".
كما قالت "فيا" أنّها بسّطت القوانين الرياضيّة والماليّة لموسم 2026، واعدة بالمزيد من التعديلات في الأشهر المقبلة.
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