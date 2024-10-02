الفورمولا 1 تتخلى عن فكرة سباق الناشئين القصير في أبوظبي لموسم 2024

تخلّت الفورمولا 1 عن خططها لإقامة سباق قصير للناشئين ضمن تجارب نهاية الموسم في أبوظبي جرّاء أسباب لوجستية، مع دراسة الفكرة مرة أخرى في المستقبل.

كانت فكرة إقامة سباق قصير من 10 سيارات في يوم الثلاثاء التالي لختام الموسم في أبوظبي في طريقها للحصول على الضوء الأخضر مع موافقة من معظم الأطراف على منح الناشئين تجربة أكثر قيمة على الجيل الحالي من سيارات الفورمولا 1.

وقد تمت مناقشة خطط ذلك من جديد خلال اجتماع لجنة الفورمولا 1 اليوم الأربعاء، حيث وجدت الفورمولا 1 وفيا بأنهما ستواجهان العديد من المشاكل اللوجستية التي يجب حلها في غضون شهرين، وعليه تم الاتفاق على إعادة النظر في هذه الفكرة مرة أخرى ولكن لنهاية موسم 2025، ليكون هنالك المزيد من الوقت من أجل دراسة ذلك المفهوم بشكل أفضل وكذلك الجانب التظيمي الخاص به.

وقد جاء في تقرير من اجتماع لجنة الفورمولا 1 اليوم: "تمت مناقشة فكرة إضافة سباق قصير للناشئين إلى جدول تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي. لكن وبينما تلقى ذلك المفهوم دعمًا واسعًا من الأطراف المعنية، إلا أنه تم الاتفاق على أنه وبسبب قيود التوقيت والجوانب التنظيمية، فإن ذلك لن يحدث لموسم 2024، على أن تستمر النقاشات في ذلك الشأن من أجل تشكيل صيغة محتملة وخطط لموسم 2025".

وكانت فكرة السباق القصير للناشئين تتمثل في إقامة تصفيات قصيرة في يوم الثلاثاء التالي لجائزة أبوظبي الختامية تحدد شبكة الانطلاق لسباق قصير مؤلف من 10 ناشئين.

سيارات 2026 ستحصل على زيادة في الأداء الانسيابي

على صعيد آخر، تمت مناقشة بعض التعديلات على القوانين التقنية لموسم 2026، حيث تم الاتفاق على أن سيارات 2026 ستحصل على زيادة في مستويات الأداء الانسيابي بالمقارنة مع التعديلات الأخيرة على القوانين.

جدير بالذكر أن كافة هذه التغييرات ما تزال قيد الموافقة من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات والذي من المقرر أن يجتمع في الـ 17 من الشهر الجاري.