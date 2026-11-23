فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

الفورمولا 1 تتجه إلى تقليص عدد الفرق الزبونة مع ظهور تفاصيل رئيسية بشأن خطة 2030

في إطار خطتها للانتقال إلى وحدات طاقة بمحركات V8 في عام 2030، تتجه الفورمولا 1 إلى حصر إمدادات كل مصنع لوحدات الطاقة بفريقين فقط، ما يفتح الباب أمام تجاذبات سياسية بشأن مستقبل الفرق الزبونة الحالية لمرسيدس

فيليب كليرين

منشور: 23-11-2026

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علم موقعنا أن الفورمولا 1 تخطط للانتقال إلى نظام يقتصر فيه كل مصنع لوحدات الطاقة على تزويد فريقين فقط في عام 2030، ما يثير تساؤلات بشأن وضع الفرق الثلاثة الزبونة الحالية لمرسيدس.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بجائزة لاس فيغاس الكبرى، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات أن هناك دعمًا بالإجماع لتقديم موعد تطبيق الجيل المقبل من اللوائح الخاصة بوحدات الطاقة إلى عام 2030. ويتضمن ذلك الانتقال إلى محركات V8 بسعة 2.1 لتر مزودة بشاحن توربيني، مع تحديد الحد الأقصى للطاقة الكهربائية عند 200 كيلوواط، واستخدام الوقود المستدام.

وتلبي هذه الخطوة المطالب بتوفير محركات أقل تكلفة وأقل تعقيدًا، وهي المطالب التي سعى إلى تحقيقها كل من محمد بن سليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات وستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 بالتنسيق فيما بينهما. وفي الوقت نفسه، كان اعتماد الشاحن التوربيني مطلبًا أساسيًا لشركات مثل أودي، كما يضمن بقاء صوت المحركات عند مستوى مناسب لبعض الحلبات الحضرية التي تستضيف سباقات الفورمولا 1.

ومن بين ما تضمنته أيضًا وثيقة شاملة أعدها الاتحاد الدولي للسيارات بشأن إطار لوائح 2030، لكنه لم يرد في الإعلان العام، اتفاق بين مصنعي وحدات الطاقة الستة لعام 2030 على تزويد فريقين فقط لكل منهم. ويشمل ذلك الفريق المصنعي التابع لكل شركة، ما يترك إمدادًا واحدًا فقط متاحًا للفرق الزبونة الخارجية.

ويفهم موقعنا أن أحد أهداف هذه الخطوة يتمثل في تقليص النفوذ السياسي للمصنعين الذين يزودون حصة كبيرة من شبكة الانطلاق، وفي هذه الحالة مرسيدس وفيراري. كما أن المصنعين المعنيين كانوا مستعدين بدورهم لتقليص عدد الفرق التي يزودونها، نظرًا إلى أن تزويد الفورمولا 1 بالمحركات عملية خاسرة ماليًا، في ظل تحديد سقف الإمدادات عند 18 مليون دولار فقط لكل موسم.

وتزود فيراري حاليًا فريقها المصنعي، إلى جانب هاس وكاديلاك، لكن الأخيرة ستنتقل إلى استخدام محركات من تطويرها الخاص اعتبارًا من عام 2030، ما يعني أن مسألة إمدادات فيراري ستُحل تلقائيًا. كما ستتولى ريد بُل باورترينز تزويد فريقين، هما ريد بُل ريسينغ وريسينغ بولز، بينما تمتلك أودي وهوندا، الشريك التقني لأستون مارتن، وجنرال موتورز، المساهمة في ملكية كاديلاك، فرقًا مصنعية خاصة بها ستكون فرقها الوحيدة المؤكدة حتى الآن.

معضلة مرسيدس

وهذا يترك السؤال المتعلق بما سيحدث لمرسيدس والفرق الزبونة التابعة لشركة مرسيدس هاي بيرفورمانس باورترينز. فإلى جانب الفريق المصنعي في براكلي، تزود منشأة بريكسوورث حاليًا فرق مكلارين وويليامز وألبين، التي تخلت شركتها الأم رينو مؤخرًا عن عمليات تطوير محركاتها الخاصة وباعتها.

وبموجب إطار لوائح 2030، ستضطر اثنتان من هذه الفرق الثلاثة إلى البحث عن مورد جديد للمحركات، إذا وافق المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي للسيارات على المقترح في شنغهاي الشهر المقبل. ومن شأن هذا التحول الكبير أن يفتح الباب أمام أشهر من التجاذبات السياسية داخل أروقة الفورمولا 1، بينما تسارع الفرق إلى تأمين خدمات مورد وحدات الطاقة الأكثر موثوقية وأداءً في تاريخ البطولة، منذ انتقالها إلى المحركات الهجينة في عام 2014، أو إبرام اتفاقيات مع خيارات أخرى أقل جاذبية حاليًا.

ويفهم موقعنا أن مكلارين وويليامز تعتقدان أن لديهما فرصة جيدة لمواصلة التعاون مع مرسيدس. ورغم أن مكلارين درست على الأقل فكرة التحول إلى مصنع مستقل لوحدات الطاقة، في ظل أن الانتقال إلى صيغة أقل تكلفة سيجعل ذلك أكثر قابلية للتنفيذ مقارنة بالوضع الحالي، فإن الرئيس التنفيذي زاك براون أشار إلى أن هذا الخيار لم يعد مطروحًا لعام 2030، إذ يهدف إلى مواصلة الاعتماد على مرسيدس.

وقال براون في لاس فيغاس يوم الخميس: "إنه أمر درسناه في الماضي، لكننا سعداء للغاية بالتعاون مع شركة هاي بيرفورمانس باورترينز. أعتقد أننا أثبتنا قدرتنا على الفوز بالبطولات معها، لذلك ليست لدينا أي نية لاستخدام أي شيء آخر في مؤخرة سيارتنا غير محرك مرسيدس".

أما نوايا مرسيدس بشأن شكل الفريق الزبون المثالي الذي تفضله، فهي أقل وضوحًا في الوقت الحالي. فبعد خسارتها أمام مكلارين في موسمي 2024 و2025، أكد الرئيس التنفيذي توتو وولف أن فوز أحد الفرق الزبونة يظل إنجازًا يُضاف إلى سجل شركة هاي بيرفورمانس باورترينز وعلامة مرسيدس التجارية بأكملها، في حين يوفر وجود فريق زبون قوي أيضًا مرجعًا قيّمًا لمقارنة أداء الهيكل مع الفريق المصنعي.

ورغم إشادة براون بشركة هاي بيرفورمانس باورترينز ووصفها بأنها "شريك رائع"، فليس سرًا أن العلاقة بين الشركة ومكلارين تعرضت لبعض التوتر على الأقل في بداية هذا العام، بسبب الفجوة المعرفية بين الفريق المصنعي وفريقه الزبون بشأن كيفية الاستفادة من وحدات الطاقة الجديدة المعقدة وتشغيلها بأفضل طريقة.

ومن المرجح أن يصبح السؤال بشأن ما إذا كانت مرسيدس ستواصل تزويد أقوى منافسيها بالمحركات، أو ما إذا كانت ستفضل إبرام اتفاق مع أحد فرق وسط الترتيب، محورًا لكثير من التكهنات خلال الأشهر المقبلة.

لماذا انتهى مشروع محركات الاتحاد الدولي للسيارات؟

ما أصبح مؤكدًا هو أن خطة الاتحاد الدولي للسيارات المقترحة لتوفير محركات من طرف ثالث لم تعد مطروحة. فمع توجه وحدات الطاقة في الفورمولا 1 إلى أن تصبح أقل تعقيدًا وأقل تكلفة في عام 2030، كان رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليّم قد طرح فكرة توفير محركات جاهزة تحمل علامة تجارية محايدة، بهدف تخفيف المخاوف بشأن استقلالية الفرق بدرجة أكبر.

لكن هذه الخطة لم تبدُ مجدية اقتصاديًا لأي جهة محتملة لتصنيع المحركات، ومع موافقة مصنعي وحدات الطاقة الستة المشاركين في المناقشات بالإجماع على البنية الأساسية للوائح 2030، فإن تحديد سقف الإمدادات بفريقين لكل مصنع يعني توفير ما لا يقل عن 12 إمدادًا بوحدات الطاقة لـ11 فريقًا.

كما أدرج الاتحاد الدولي للسيارات إجراءً احترازيًا في حال قرر أحد المصنعين الستة الانسحاب، إذ أضاف بندًا ينص على انتقال حقوق الملكية الفكرية الخاصة بوحدة الطاقة التابعة للمصنع المنسحب إلى الاتحاد الدولي للسيارات، الذي يمكنه بعد ذلك إسنادها إلى مصنع جديد ينضم إلى البطولة.

وكما هو الحال اليوم، سيكون هناك أيضًا بند يتعلق بـ"الالتزام بتوفير المحركات"، ما يعني أن الاتحاد الدولي للسيارات قد يُجبر أحد المصنعين على تزويد فريق ثالث إضافي بمحرك، إذا لم يتمكن ذلك الفريق من التوصل إلى اتفاق للحصول على وحدة طاقة. وقد يتحول هذا البند إلى أحد البنود الرئيسية في اللوائح.

كما تم الاتفاق على الأساس الذي سيُعتمد لتحديد سقف تكاليف وحدات الطاقة خلال الفترة الممتدة من 2030 إلى 2034. وسيظل السقف عند قيمته الحالية البالغة 190 مليون دولار في عام 2030، قبل أن ينخفض بمقدار 7.5 ملايين دولار سنويًا، ليصل إلى 160 مليون دولار في موسم 2034.

ويساعد هذا التخفيض التدريجي المصنعين على تحمل تكاليف التطوير الأولية لوحدات الطاقة الجديدة. ومن المتوقع أن يساهم تجميد تطوير المحركات الحالية اعتبارًا من عام 2028، إلى جانب حظر اختبارات محركات V8 على أجهزة اختبار المحركات حتى صيف العام نفسه، في مساعدة المصنعين الحاليين في الفورمولا 1 على إدارة مواردهم بين المشروعين.

كما سيحصل المصنعون الحاليون على هامش أكبر ضمن سقف التكاليف مقارنة بالوافد الجديد جنرال موتورز، التي يمكنها الآن التخلي عن خططها لتطوير محركات V6 والتركيز فقط على برنامج محركات V8 في شارلوت. ويُفهم أن جنرال موتورز ستلتزم بسقف ميزانية يبلغ 170 مليون دولار خلال أول عامين.

لماذا يُعد الاتفاق المبكر بالغ الأهمية للفورمولا 1؟

لا تزال هناك عدة موضوعات مهمة يتعين على المصنعين وضع تفاصيلها بصورة أكبر، مثل الطبيعة الدقيقة لنظام التجاوز الكهربائي، إذ سيتعين أن يعمل بالتنسيق مع تصميم الهيكل بهدف تعزيز التقارب في المنافسة بين السيارات.

لكن من خلال تحديد الإطار العام والبنية الأساسية الرئيسية للمحركات، التي سيصادق عليها المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي للسيارات، أصبح بإمكان المصنعين والاتحاد الدولي للسيارات الآن البدء في العمل على دورة اللوائح المقبلة ضمن جدول زمني معقول.

ومن شأن ذلك أن يساعد الجهة المشرفة على البطولة في وضع لوائح للهيكل تتوافق بصورة جيدة مع وحدات الطاقة الجديدة، وتقدم مجموعة من القواعد الأكثر نقاءً وإثارة، دون مواجهة احتمال الاضطرار إلى التكيف مع تراجعات متأخرة عن القرارات من جانب مصنعي السيارات، وهي التراجعات التي أدت في الأساس إلى الصيغة التوافقية المثيرة للانتقادات التي بدأ تطبيقها في عام 2026.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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