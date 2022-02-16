الفورمولا واحد و"نتفليكس" تكشفان موعد إصدار الموسم الرابع من "قُد للنجاة"

سيتم عرض الموسم الرابع من "قُد للنجاة" يوم 11 مارس/آذار المقبل، حيث سيعرض ملخصات لأهم وأقوى مجريات موسم 2021 الدرامي ومعركة ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون المذهلة على اللقب.

وسيتم إطلاق الحلقات العشر للموسم قبل تسعة أيام فقط من جولة البحرين الافتتاحية لموسم 2022.

حيث جاء في بيان أصدرته "نتفليكس": "سيقدم الموسم الرابع للمتابعين وصولاً غير مسبوق لما وراء الكواليس مرة أخرى، وذلك كي يطلعوا على كيفية تحضير الفرق والسائقين للمعارك والانتصارات في أحد أكثر المواسم حماسة في تاريخ البطولة".

وأكمل البيان: "استعدوا للخوض عميقاً في تفاصيل المنافسة الشرسة، منصات التتويج المُفاجئة ومعركة اللقب المذهلة بين مرسيدس وريد بُل مع تصاعد الضغط إلى مستويات غير مسبوقة داخل وخارج الحلبة".

وسيتم إنتاج هذا الموسم مجدداً من قبل "بوكس تو بوكس للأفلام"، مع تواجد جايمس غاي-ريس الحائز على عدة جوائز لأعمال سابقة (مثل إيمي وسينا)، وكذلك بول مارتن (دييغو مارادونا) كمديرَين تنفيذيَين.

وساعد نجاح المواسم الثلاثة الماضية، الفورمولا واحد على تعزيز حضورها العالميّ وجذب جمهور جديد بشكل خاص ضمن الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الموسم الثالث هو الأكثر مشاهدة على الإطلاق ضمن شبكة "نتفليكس" عقب إطلاقه العام الماضي، حيث حقق مستويات مشاهدة فاقت الموسم الأول لناحية العدد.

وتمّ تخصيص طاقم تصوير ضمن كل فريق من فرق البطولة طوال موسم 2021، لالتقاط كل ما يمكن من الصور خلف الكواليس.

وسيكون هذا الموسم الأولَ في السلسلة الذي سيوثقُ المعركة المذهلة على اللقب بين فيرشتابن وهاميلتون التي حسمت في سباق أبوظبي الختامي بطريقة مثيرة للجدل.

لكن فيرشتابن لن يتواجد بشكل مباشر في الموسم حيث كشف في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه "لن يقوم بأية مقابلات مع شبكة ’نتفليكس’" متهماً إياها "بتزييف المنافسات" بهدف رفع مستويات الحماسة على حساب المصداقية.