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الفورمولا واحد و"فيا" ومرسيدس تُدين اللهجة العنصرية ضد هاميلتون بعد حادثة سيلفرستون

أدان مدراء الفورمولا واحد وفريق مرسيدس بشدّة اللهجة العنصرية ضد لويس هاميلتون في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الحادثة المثيرة للجدل في سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

الفورمولا واحد و"فيا" ومرسيدس تُدين اللهجة العنصرية ضد هاميلتون بعد حادثة سيلفرستون

كان هاميلتون طرفاً من حادثة جمعته مع منافسه المباشر ماكس فيرشتابن وانتهت بالإطاحة بالهولنديّ خارج الحلبة حيث ارتطم بحائط الإطارات بعنف وتضررت سيارته بشكل فادح.

وتلقى بطل العالم عقوبة عشر ثوانٍ لقاء ذلك، بينما اضطر فيرشتابن للانسحاب ومن ثم نُقل إلى المستشفى لإجراء كامل الفحوص الطبية المطلوبة.

لكن وبالرغم من عقوبته، استطاع هاميلتون العودة بقوة ليفوز بالسباق.

وتسببت هذه الحادثة بموجة كبيرة من الجدل، حيث انتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بغضب أسلوب قيادة هاميلتون، وحتى ألمح إلى أنه يجب أن يتلقى عقوبة الحرمان من سباق.

واشتعلت المسألة بين السائقين حين نشر فيرشتابن نفسه تغريدة وصف فيها احتفالات هاميلتون بالانتصار بينما كان الهولندي في المستشفى بأنها تعبر عن "قلة احترام".

وطوال يوم الأحد، شهدت منشورات فريق مرسيدس ضمن قنواته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ردوداً عنصرية تتضمن تعابير "القرد" وغيرها من التلميحات والكلمات العنصرية.

وتمت إدانة هذه اللهجة العنصرية بشدة من قبل الفورمولا واحد، الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وفريق مرسيدس، الذي أصدر بياناً بخصوص هذا الأمر صباح اليوم الاثنين.

حيث جاء فيه: "خلال وبعد، جائزة بريطانيا الكبرى، كان لويس هاميلتون هدفاً للعديد من الإساءات العنصرية ضمن مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة السباق".

وأكمل البيان: "الفورمولا واحد، ’فيا’ وفريق مرسيدس يدينون هذه التصرفات بأشدّ العبارات. ليس لهؤلاء الأشخاص مكانٌ في رياضتنا ونحن نطالب بتحمّل أولئك الأشخاص لعواقب أفعالهم".

وتابع البيان: "الفورمولا واحد، ’فيا’ والسائقون والفرق يعملون معاً لبناء رياضة أكثر تنوعاً، ومثل هذه التصرفات غير المقبولة المتمثلة بالإساءة عبر الإنترنت، تجب الإشارة إليها وإزالتها".

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هاميلتون نفسه انتقد مؤخراً الإساءة العنصرية "المقرفة" التي تعرض لها لاعبو المنتخب الإنكليزي عقب خسارتهم نهائي يورو 2020 في مواجهة إيطاليا.

حيث نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "الإساءة العنصرية ضمن مواقع التواصل الاجتماعي تجاه لاعبينا بعد المباراة، أمر غير مقبول".

وأكمل: "يجب على هذا التصرف الأرعن أن يتوقف. التآخي والاحترام للاعبين من ذوي البشرة الملوّنة لا يجب أن يكون أمراً مشروطاً. إنسانيّتنا لا يجب أن تكون مشروطة. الإنسانية لا تتجزأ".

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