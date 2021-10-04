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الفورمولا واحد و"فيا" ستتباحثان تعديلات إجراءات جدول عطلة نهاية الأسبوع

أكّد مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد أنّ المحادثات جارية حيال توفير المزيد من المرونة على صعيد جدول عطلة نهاية أسبوع الفورمولا واحد عندما تكون الأحوال الجويّة السيّئة متوقّعة.

الفورمولا واحد و"فيا" ستتباحثان تعديلات إجراءات جدول عطلة نهاية الأسبوع

انطلقت تلك المحادثات على خلفيّة المشاكل التي واجهتها البطولة في سبا عندما رُفع العلم الأحمر في سباق جائزة بلجيكا الكبرى من دون إكمال أيّ لفّات تسابق فعلي.

وعندما سُئل إن كان جدول البثّ التلفزي قد حدّ من قدرة "فيا" على تعديل حصص الفورمولا واحد، قال ماسي: "لسنا مرتبطين كثيرًا بجدول البثّ التلفزي. سنتباحث في ذلك في الأسابيع المقبلة".

وأضاف: "قلنا بعد سباق سبا أنّه ستكون هناك الكثير من المحادثات الاستراتيجيّة التي يجب خوضها بين فيا والفورمولا واحد والفرق العشرة، وسيحدث ذلك خلال اجتماعات المجموعة الاستراتيجيّة".

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وأردف: "ستجري تلك المحادثات بشكلٍ استباقي، لذا سنُلقي نظرة على ذلك ونرى ما يُمكننا فعله".

لكنّ ماسي قلّل من شأن تعديلات جدول جائزة روسيا الكبرى التي سمحت بإقامة سباق الفورمولا 3 الحاسم للقب قبل يومٍ من موعده الأصلي.

فمع توقّع هطول الأمطار نُقل سباق الفورمولا 3 الأوّل إلى فترة ما بعد ظهر الجمعة بعد أن تبيّن أنّ مجريات السبت ستتأثّر بالأمطار الغزيرة. وشهد السباق تحقيق دينيس هاوغر لقب 2021 بعد حلوله ثانيًا.

وبالفعل أثّرت الأمطار على مجريات السبت، حيث تمّ إلغاء حصّة التجارب الحرّة الثالثة للفورمولا واحد، بينما اقتصرت بطولتا الفورمولا 2 والفورمولا 3 على سباقَين من أصل ثلاثة.

ونفى ماسي أنّ نقل سباق الفورمولا 3 كان ردّة فعلٍ لأحداث سبا، حيث قال: "كلّا، على الإطلاق. لننظر إلى يوم السبت. من تابعوا الأحوال الجويّة لاحظوا أنّ هناك فجوة بدت سانحة للتسابق، لهذا السبب جلبنا سيارات الفورمولا 2 إلى خطّ الحظائر".

وأضاف: "من الواضح أنّ تلك الفجوة تبخّرت، ودائمًا ما نتّبع مبدأ أخذ كلّ حصّة على حدة، وذلك ما فعلناه".

وأكمل: "في ما يخصّ الفورمولا 3 ونقل سباقها إلى يوم الجمعة فقد جاء ذلك بعد متابعة الأحوال الجويّة".

وأردف: "ربّما كان العامل المؤثّر أكثر في ذلك السيناريو هو أنّ تلك كانت الجولة الأخيرة من البطولة. وكانت لدينا القدرة على دمجها في البرنامج. لذا عليك أخذ كلّ تلك العوامل بالحسبان. لم يكن لسبا أيّ تأثير بالتأكيد".

قبل السباق

قبل السباق

تصوير: صور موتورسبورت

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أهم الانتصارات الأولى التي أفلتت من سائقي الفورمولا واحد

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أهم الانتصارات الأولى التي أفلتت من سائقي الفورمولا واحد
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