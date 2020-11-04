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الفورمولا واحد واثقةٌ من قدرتها على التعامل مع قيود الإقفال الجديدة بسبب فيروس كورونا

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الفورمولا واحد واثقةٌ من قدرتها على التعامل مع قيود الإقفال الجديدة بسبب فيروس كورونا

عبّرت فرق الفورمولا واحد عن قدرتها على التأقلم مع قيود الإقفال التي أعلنت عنها عدّة دولٍ أوروبيّة هذا الأسبوع بسبب تفاقم الوضع الوبائيّ لفيروس كورونا.

على إثر إعادة اعتماد الإقفال في كلٍ من فرنسا وألمانيا في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة البريطانيّة بدورها اعتماد هذه الإجراءات حتّى 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لكن سيتمّ تشجيع شركات التصنيع على مواصلة العمل – بالرغم من حظر أغلب رحلات السفر الدولية.

وكانت عدّة فرق فورمولا واحد قد وضعت عددًا من عمالها في وضع التسريح المؤقّت خلال فترة الإقفال الأولى في المملكة المتّحدة ضمن محاولة للحدّ من النفقات.

ويبدو أنّ القائمين على الفورمولا واحد واثقون حيال مواصلة البطولة العمل بشكلٍ طبيعي بالرغم من هذه الإجراءات الجديدة وذلك نتيجة منح استثناء للعاملين في البادوك.

وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إجراءات الإقفال التي نشاهدها الآن في أوروبا مختلفة عن تلك التي حدثت في الربيع الماضي".

وأضاف: "كان ذلك إقفالًا كاملًا حينها لأيّة نشاطات، ولا ذهاب للعمل ولا تواجد في الشوارع".

وأردف: "لكنّ الوضع مختلفٌ هذه المرّة ويُسمح بالخروج، وكذلك العمل. سيكون لذلك تأثيرٌ على حياتنا بالتأكيد. وكذلك على بعض الصناعات. لكنّني أعتقد بأنّنا سنجد حلولًا حولها".

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وتتّجه الفورمولا واحد لإكمال الموسم في كلٍ من تركيا، وسباقَين في البحرين ومن ثمّ أبوظبي، وستُقام جميع السباقات من دون حضور جمهور.

وقال وولف أنّ الأمر يعود إلى السلطات الصحّية في كلٍ من تلك البلدان لاتّخاذ القرارات، لكنّه واثقٌ من أنّ الفورمولا واحد لا تشكّل أيّ مخاطر على تلك الدول نتيجة بروتوكولات التحليل الحازمة التي تتّبعها.

وكانت الفورمولا واحد و"فيا" قد أجريتا أكثر من 60000 تحليل، جاءت 54 منها فقط إيجابيّة وفق الأرقام الرسميّة للبطولة.

وعبّر أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين بدوره عن ثقته في بروتوكولات الفورمولا واحد، حيث يأمل أن تتمّ ملاءمتها مع أيّ قيودٍ تفرضها الحكومة البريطانيّة.

وقال الألماني: "أعتقد بأنّنا نشعر بأنّنا بأمان في عالمنا الخاص في ظلّ بروتوكولات الفورمولا واحد. صحّة وسلامة موظّفينا محميّتان وذلك هو الأهم. لكنّنا نعيش في هذا العالم ولسنا في معزلٍ عنه بالكامل بالرغم من كلّ الجهود التي نبذلها".

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