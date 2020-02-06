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الفورمولا واحد منفتحة على إمكانية تعديل موعد جائزة الصين الكبرى

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الفورمولا واحد منفتحة على إمكانية تعديل موعد جائزة الصين الكبرى
06-02-2020

ستحاول الفورمولا واحد إيجاد موعد بديل في وقت لاحق من العام لإقامة جائزة الصين الكبرى، في حال تمّ إلغاء موعدها في 19 أبريل/نيسان المقبل بسبب تفشّي وباء فيروس "كورونا".

تفاقم الوباء في الصين- الأمر الذي أدى باتحاد الرياضة إلى التوصية بإيقاف كافة الفعاليات الرياضية حتى إحكام السيطرة على الفيروس - ألقى بظلال الشكّ على إمكانية إقامة جائزة الصين الكبرى في موعدها المقرر.

لكن وبينما تنتظر الفورمولا واحد قرار مروّج جائزة الصين الكبرى حيال مصير الجولة، أوضح روس براون المدير الإداري للبطولة أنه وفي حال لم تتم إقامة الحدث في موعده، فإن هناك ترتيبات لإقامته في وقت لاحق من العام.

حيث قال في تصريح لمجموعة من وسائل الإعلام من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن هناك إمكانية لعدم إقامة الجولة في أبريل/نيسان، وسيتم تأجيلها".

وأكمل: "سنترك الفرصة مفتوحة لنرى إمكانية إقامة السباق في وقت لاحق. الصين تمثل سوقاً متحمساً ونامياً للرياضة. لذا نحن نود إقامة الجولة في الصين".

وبينما سرت شائعات في وقت سابق من هذا الأسبوع حيال إمكانية تبديل جائزة الصين الكبرى بجولة أخرى، لكن هذه الفكرة نفاها براون.

حيث قال: "لن نقوم بذلك على الأغلب. سنحاول إيجاد نافذة زمنية يمكن خلالها إقامة الجائزة، قريباً من نهاية العام".

إيجاد موقع مناسب ضمن الروزنامة الحالية يبدو مهمة صعبة، إذ يبدو أن إتمام ذلك قد يعني إقامة أربعة جولات متتالية.

أحد الخيارات يتمثل في تمديد الروزنامة لإقامة الجائزة في شهر ديسمبر/كانون الأول، لكن ذلك لن ينال على الأغلب رضا الفرق.

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بالمقابل، أشار براون إلى أن الوضع المحيط بجائزة الصين الكبرى معقد بالفعل، لكن الفورمولا واحد تنتظر القرار النهائي من الجهة المروجة  في شنغهاي.

حيث قال: "يبدو الوضع صعباً جداً. نحن ننتظر القرار النهائي من المروج الصيني والسلطات المختصة. لقد قاموا بإلغاء جميع النشاطات العلنية في مارس/آذار. لذا النشاطات العلنية ممنوعة".

وأكمل: "لذا، إنه وضع مأساوي وصعب جداً. أعتقد أن كل شيء سيصبح واضحاً الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".

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من جهة أخرى، يرى براون أن الفورمولا واحد بحاجة لقرار خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن يبدأ الأشخاص بالاستعداد للسفر إلى الصين استعداداً للسباق.

فقال: "هناك موعدان نهائيان للأمور اللوجستية. الأول عندما تبحر الناقلات البحرية، أي هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. لذا هناك أمور مثل التزود بالوقود وغيرها للسفن. لكن ذلك ليس أمراً كارثياً في حال تمّ تغييره أو تعديل موعده".

وأردف: "الموعد النهائي الثاني هو إيصال الأشخاص إلى هناك. ذلك تحدٍ كبير مع تواجد الناس هناك للاستعداد للسباق. إنها مرحلة حرجة. وسيحصل ذلك في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. أعتقد أن هذه هي النقطة التي يجب علينا قبلها اتخاذ القرار النهائي".

وكان الفيروس قد أثر بالفعل على جميع الفعاليات الرياضية بكامل أنواعها في الصين وهونغ كونغ. ولعل أكبر حدث تأثر كان بطولة العالم لألعاب القوى الداخلية، والذي كان من المفترض أن يقام بين 13 و15 مارس/آذار، حيث تم تأجيله.

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