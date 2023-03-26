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الفورمولا واحد مستعدة للنقاش حول تعديل قوانين سقف النفقات

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن مدراء الفورمولا واحد يتجهون لخوض نقاشات مع الفرق حول إمكانية إدخال تعديلات على قانون سقف النفقات لمساعدة الفرق الأصغر على اللحاق بركب المنافسة.

الفورمولا واحد مستعدة للنقاش حول تعديل قوانين سقف النفقات

منذ اعتماد سقف النفقات في 2021، تم النظر إليه كوسيلة ناجحة تهدف لتقريب مستويات المنافسة بين الفرق في بعض النواحي، لكن كانت هناك تشديدات أكثر من المرغوب في مجالات معينة.

وبينما منع هذا القانون الفرق الكبيرة من الابتعاد بشكل كبير في الأمام واكتساب أفضلية واسعة، لكن الفرق الأصغر تأثرت في بعض النواحي ما منعها من تحقيق التقدم المنشود.

من بين تلك النواحي، التشديد على معدلات الإنفاق، بالتالي غياب الحرية اللازمة لتحسين المنشآت والبنية التحتية.

وبينما يمكن للفرق بناء مصانع جديدة مع استثناءات محددة تتعلق كذلك ببناء أنفاق الهواء، لكن أية استثمارات مطلوبة لتحسين المعدات يتم تضمينها ضمن سقف النفقات وبالتالي فإن الفرق تعاني للبقاء تحت ذلك السقف.

ما يعني أن الفرق التي تمتلك المنشآت الأفضل الحالية منذ بداية تطبيق سقف النفقات تمتلك أفضلية مسبقة، والفرق التي تريد المزيد من الاستثمار لتحسين منشآتها فإنها تعاني للبقاء تحت السقف.

ويبدو أن الاتجاه الآن بعد نقاشات أولية، يسير في طريق السماح بالمزيد من الحرية في الإنفاق المالي كي تتمكن الفرق من تحسين منشآتها.

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وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه تمت مناقشة المسألة في آخر اجتماعات لجنة الفورمولا واحد، حيث كان جايمس فاولز مدير فريق ويليامز بشكل خاص، مهتماً بهذه النقطة.

حيث أكد على ضرورة استمرار الفرق الصغيرة وقدرتها على التحسن، من أجل ضمان سلامة الفورمولا واحد على المدى الطويل كرياضة.

وبينما يبدو أن هذه التعديلات ستصب لمصلحة الفرق الصغيرة، فإن الفرق الكبيرة أيضاً تبدو موافقة عليها، بانتظار التفاصيل النهائية.

يشار إلى أنه ومن أجل تطبيق التعديلات لموسم 2024، يجب أن توافق عليها ستة فرق، وفي حال وافقت ثمانية فرق، فإنه يمكن للتعديلات أن تطبق بدءاً من هذا العام.

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