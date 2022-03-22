الفورمولا واحد مستعدة للتخلّي عن سباقات حالية لإفساح المجال لجوائز كبرى جديدة

يواجه رؤوساء الفورمولا واحد عددًا متزايدًا من طلبات الانضمام لروزنامة البطولة من حلبات جديدة، في ظل اتّجاه أماكن مثل قطر ولاس فيغاس للحصول على تواجد منتظم على الروزنامة بدءًا من العام المُقبل.

ويأتي ذلك مع تقدّم الفورمولا واحد سريعًا نحو العدد الأقصى من السباقات البالغ 25 سباقًا والمسموح به ضمن اتفاقية كونكورد الحالية.

لكن وبينما تدرس البطولة الآن التوسّع من دون التخلّي عن أيّ من الجوائز الحالية، اعترف دومينيكالي بأن بعض الحلبات الحالية سيتعيّن عليها أن تفسح المجال لغيرها.

وهذا قد يعني خروجها تمامًا من روزنامة البطولة، أو أن تظهر فقط بالتناوب مع حلبات أخرى.

وعند سؤاله عمّا إذا كانت الإضافات الجديدة للروزنامة قد دفعت الفورمولا واحد للتفكير في استبدال بعض السباقات، صرّح دومينيكالي لوسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" في البحرين قائلًا: "لقد بدأت تلك العملية بالفعل".

وأضاف: "هنالك بعض المروّجين الذين تنتهي عقودهم، وعلى الأرجح لن تبقى بعض الجوائز الكبرى الحالية متواجدة على الروزنامة. جوائز أخرى ستبقى ولكن بشكل مختلف، كأن تتناوب مع حلبات أخرى".

وتابع: "سيتمّ قريبًا الإعلان عن تلك الاختيارات، ويمكن أن تتوقعوا قدوم بعض الجوائز الكبرى الجديدة. مع ذلك، ما يزال من الصعب التخطيط لكل شيء مسبقًا".

وأكمل: "إذا ما أخذنا الصين على سبيل المثال، فسيتعين علينا فهم الوضع الوبائي أولًا في المستقبل، كما فعلنا العام الماضي من أجل موسم 2022".

وبينما أمّنت بعض الحلبات الحالية عقودًا طويلة الأمد مع البطولة، مع إعلان صفقة جديدة مؤخرًا لبقاء البحرين على الروزنامة حتى 2036، إلّا أن أخرى ما تزال عقودها قيد النقاشات.

إذ من المعلوم أن حلبات فرنسا، موناكو، بلجيكا والمكسيك لم تحسم بعد مستقبلها في البطولة لما بعد هذا العام.

فيما أشار دومينيكالي إلى أنّ حلبات تاريخية - مثل موناكو وسبا - لا يمكن أن تفترض بأن مكانها مضمون على الروزنامة.

فقال: "علينا أن نوازن السباقات الجديدة مع الجوائز التاريخية والحلبات التي يجب استمرار تواجدها على روزنامتنا. عروض المروّجين الجدد تملك أفضلية لمنصة الفورمولا واحد، وذلك كونها تدفع منظمي الجوائز التقليدية بأن يرفعوا من مستوى جودة السباقات".

واختتم: "لم يعد من الكافي أن يكون لديك التاريخ فقط، عليك كذلك أن تظهر أن بمقدورك مواكبة ما يحدث".