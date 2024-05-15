الفورمولا واحد مستعدة لتقييم قوانين محركات جديدة في 2030 

مع اقتراب مدراء الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" من إكمال التفاصيل النهائية لقوانين 2026 المرتقبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فإن التركيز قد انتقل بالفعل إلى الحقبة التي ستتلوها.

وقد تحمل بالفعل تغييرات دراماتيكية كبيرة خاصة وأن الفورمولا واحد حينها ستكون قد أكملت 15 عاماً مع المحركات الهجينة ذات الشواحن التوربينية، حيث ألمح دومينيكالي أن هناك احتمالاً للتخلي عنها بالكامل.

وجاءت هذه الاحتمالية كجزء من الجهود نحو رفع أصوات محركات سيارات الفورمولا واحد، التي باتت منخفضة بشكل واضح منذ بداية حقبة المحركات الهجينة في 2014 مقارنة بمحركات الثماني أسطوانات السابقة.

ورغم أن أصوات المحركات ازدادت ارتفاعاً، مع آمال بتحسنها كذلك في 2026، لكن من الواضح أنها بعيدة عن المستويات التي ترغب بها الفورمولا واحد.

بالمقابل، قد تنظر البطولة في خيارات متعددة، ربما تقنيات جديدة أو حتى العودة لمحركات الثماني أسطوانات، لإيجاد حلول تتناسب مع متطلبات سباقات الجائزة الكبرى.

وضمن معرض كلامه مع وسائل إعلام مختارة من بينها النسخة الإيطالية من موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، ألمح دومينيكالي إلى رغبة الفورمولا واحد بعودة أصوات المحركات الشهيرة.

كما أنه ألمح وفي حال نجاح انتقال الفورمولا واحد إلى وقود مستدام بالكامل في 2026، حينها فإن التخلي عن المحركات الهجينة لصالح اتجاه جديد، قد يصبح أمراً ممكناً.

حيث قال: "حالما تنتهي تفاصيل قوانين 2026، سنبدأ التفكير في خطوات الحقبة التالية، مثل محركات 2030".

وأكمل: "تلك فكرة خاصة بي، لم أشاركها مع الفرق بعد، حتى وفي حال تكلمنا حولها مع ’فيا’، أنه وفي حال عمل الوقود المستدام جيداً، حينها علينا أن نقيّم بحذر إن كنا سنواصل اعتماد التقنيات الهجينة أو البحث عن حلول أفضل ربما".

ستيفانو دومينيكالي الصورة من قبل: إريك جونيوس

عودة محركات الثماني أسطوانات؟

رغم أن دومينيكالي لم يقدم أية تفاصيل حول الحلول البديلة، لكن كانت هناك تكهنات على مرّ السنين تشير إلى أنه وفي حال النجاح بالانتقال إلى وقود مستدام، حينها فإن ذلك سيلغي العامل البيئي الذي كان السبب وراء التخلي عن محركات الثماني أسطوانات المحبوبة.

وبالتالي فإن السعي نحو خطوة كهذه قد تساعد في خفض أوزان السيارات، وهي مسألة ازدادت وضوحاً في السنوات الأخيرة.

وكان ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات، قد صرّح سابقاً بأن حلمه للفورمولا واحد يتضمن العودة لمحركات الثماني أسطوانات.

التقدم في قوانين 2026

أعطى دومينيكالي لمحة حول التقدم في قوانين 2026، مشيراً إلى أنها ستكون جاهزة قبل الموعد النهائي في 30 يونيو المقبل.

حيث قال: "خلال الأسابيع الأخيرة، حصل اتفاق بين جميع الأطراف، ومن المفترض نشر قوانين 2026 في الأول من يونيو".

وأكمل: "حينها ستقوم ’فيا’ بشرح التغييرات العديدة".

وأردف: "سيكون من المهم توضيح كل شيء بأفضل شكل ممكن، فقد قرأتُ الكثير من التفسيرات التي لا تتوافق حقاً مع القوانين الجديدة".

لكن ومع عملية وضع القوانين الجديدة، هناك مخاوف حيال بعض المكونات المفروضة على الفرق بسبب الأنظمة الهجينة في السيارات.

وذلك يعني مشاكل إضافية من أهمها أوزان السيارات، بينما أشار دومينيكالي إلى مسألة أصوات السيارات واعتبرها من الأساسيات كذلك.

فقال: "المسألة الأساسية، لكنها ضرورية للأسف حالياً، تتعلق بأوزان سيارات المقعد الأحادي".

وأكمل: "لكن الإبقاء على التقنيات الهجينة لموسم 2026 كذلك، يعني أن مسألة زيادة الأوزان حتمية".

وأردف: "بالمقارنة مع أوزان السيارات منذ 10 سنوات، بوسعنا ملاحظة تحولها لمشكلة محورية".

وتابع: "يفضّل جميع السائقين سيارات خفيفة، وأنا شخصياً أفضّل سيارات أعلى صوتاً".

واسترسل: "في هذه المسألة، نحن نعمل على زيادة مستوى أصوات المحركات".