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الفورمولا واحد متشجّعة بتأكيد "توقعاتها" حول قاعدة متابعيها من خلال الاستبيان العالمي

تشجّع ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد من أنّ "توقعات" السلسلة حول تطوّر قاعدة مشجّعيها قد تأكدت من خلال الاستبيان العالمي الأخير.

الفورمولا واحد متشجّعة بتأكيد "توقعاتها" حول قاعدة متابعيها من خلال الاستبيان العالمي

تم الكشف عن نتائج الاستبيان العالمي للفورمولا واحد الذي تمّ إجراؤه من قِبَل شبكة موتورسبورت بالتعاون مع البطولة ونيلسون سبورتس قُبيل جائزة الولايات المتحدة الكبرى، وذلك بعد مشاركة أكثر من 167 ألف مشجّع من 187 دولة مختلفة.

وكشف الاستبيان أن متابعي الفورمولا واحد باتوا من فئة عمرية أصغر وأكثر تنوّعًا من الناحية العرقية. كم انخفض المتوسط العمري للمشاركين في الاستبيان من 36 عامًا في 2017 إلى 32 عامًا، بينما تضاعفت المشاركة النسائية تقريبًا خلال الأعوام الأربعة الماضية.

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كما كان هنالك تزايد في عدد المشجّعين الذين يتابعون الفورمولا واحد منذ خمسة أعوام أو أقل، ما يُظهر نموّ حضور البطولة في أسواق مثل الولايات المتحدة، الهند، الصين والمكسيك.

وقد وصف دومينيكالي تلك الأرقام الإيجابية ضمن هذه النتائج "بالأكثر تشجعيًا وأنها تمثّل الدفعة الأهم التي نحن بحاجة لها لمواصلة تلك الرحلة في المستقبل".

فقال: "أعتقد بأنّ وجود ذلك التنوّع العرقي والمشجّعين الأصغر سنًا سيُمكنا من تعزيز حضورنا من حيث القدرة على جذب اهتمام المزيد من المتابعين".

وأضاف: "أرى بأن ذلك أمر رأيناه يحدث عبر تأثير استخدام اللغة المناسبة مع المتابعين، السرد الصحيح والأدوات المثالية التي تُعدّ الأقرب من طريقة عمل الجيل الأصغر وتصرّفه. ذلك أمر سنضغط فيه أكثر من تلك الناحية".

هذا وكانت الفورمولا واحد قد وجّهت تركيزًا أكبر نحو إنتاجها الرقمي منذ أن استحوذت عليها ليبرتي ميديا في أوائل 2017، إلى جانب التوسّع في جوانب مثل البث المباشر المُعزّز.

كما لعب وثائقي نتفليكس "قُد للنجاة" دورًا كبيرًا في جلب مشجعين جُدد إلى الرياضة، وتحديدًا في الولايات المتحدة.

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"كان لسلسلة قُد للنجاة تأثير كبير بالتأكيد، ولا سيّما على أولئك الذين لم يكونوا متابعين للفورمولا واحد" قال دومينيكالي.

وأكمل: "لقد شاهدوا جوانب مختلفة للرياضة، وكان لذلك بالتأكيد تأثير إيجابي".

واختتم: "لدينا خطط كبيرة للمستقبل من أجل المشجعين. ولكن كان من الجيّد أن نرى بأن مشاعرنا والظنون التي كانت لدينا حيالهم قد تمّ تأكيدها من خلال ذلك الاستبيان".

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