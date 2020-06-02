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الفورمولا واحد لن تعرض المزيد من السباقات المجانيّة في الأسواق الأخرى في 2020

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الفورمولا واحد لن تعرض المزيد من السباقات المجانيّة في الأسواق الأخرى في 2020
02-06-2020

أشارت بطولة العالم للفورمولا واحد إلى أنّها لا تخطّط لعرض المزيد من التغطية المجانيّة للسباقات هذا العام بالرغم من عدم قدرة الجماهير على حضور السباقات.

مع مواصلة ضغط مختلف الحكومات حول العالم لمحاولة تفادي موجة ثانية من وباء "كوفيد-19"، فإنّ الجزء الأوّل من سباقات هذا الموسم سيُقام من دون حضور جمهور.

وفي حين أنّ رياضات أخرى، بما في ذلك بعض دوريات كرة القدم الكبرى، ستعرض عددًا مُختارًا من المباريات بشكلٍ مجاني لأنّ الحكومات تحرص على إرجاع الأحداث الرياضيّة المباشرة في أقرب وقتٍ ممكن، أوضحت الفورمولا واحد أنّها ستتمسّك باتّفاقات البثّ الحاليّة.

ذلك يعني أنّ الفورمولا واحد ستُواصل على سبيل المثال عرض السباقات حصريًا على قناة "سكاي" المدفوعة في المملكة المتّحدة، باستثناء جائزة بريطانيا الكبرى التي ستُعرض مباشرة على القناة الرابعة المجانيّة.

وبالرغم من أنّ سيلفرستون تتّجه الآن لاستضافة سباقَين هذا الموسم، فإنّ الفورمولا واحد ستعرض واحدًا منهما فقط بالمجان، حيث سيكون ذلك السباق جائزة بريطانيا الكبرى الرسميّة على الأرجح. أمّا الحدث الثاني الذي سيحمل "جائزة العيد الميلاد الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد" فسيُنقل فقط على قناة "سكاي" على الأرجح.

وضمن حصّة أسئلة وأجوبة على موقعها الرسميّ، قالت الفورمولا واحد حيال إمكانيّة إتاحة بعض السباقات للبثّ على القنوات المفتوحة: "تملك الفورمولا واحد عقودًا للبثّ بالفعل، ومن الصواب الإيفاء بتلك الالتزامات مع شركائنا على المدى الطويل".

وأضافت: "ستستضيف سيلفرستون حدثين، حيث سيكون أحدهما متاحًا للبثّ المجانيّ في المملكة المتّحدة. يختلف كلّ سوقٍ عن الآخر وهناك حزم أبرز اللحظات من كلّ سباق لتكملة البثّ المباشر للسباقات".

وبالرغم من عدم السماح بحضور الجماهير في السباقات، فإنّ الفورمولا واحد لا تزال تتوقّع حضور قرابة 2000 شخص في كلّ سباق.

إذ سيكون 1200 منهم من الأطقم الضروريّة، وهو عددٌ أقلّ بكثير من الأرقام الاعتياديّة التي تتراوح بين 3000 و5000 شخص. وستقتصر فرق الفورمولا واحد على جلب ما مجموعه 80 موظّفًا لكلٍ منها، عوضًا عن 130 في الوضع الطبيعي.

كما أنّ الفورمولا واحد ستُقلّص من أفراد طاقم البثّ، لتقتصر على 60 موظّفًا في كلّ سباقٍ عوضًا عن 250. وساعدها في ذلك اختيارها العمل على إدارة عمليّات البثّ عن بعد.

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