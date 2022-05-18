الفورمولا واحد لن تستبدل جائزة روسيا الكبرى الملغاة مع الإبقاء على روزنامة من 22 سباقًا

يتسبب ذلك القرار في فجوة من أسبوعين بين نهاية الموسم الأوروبي في مونزا في 11 سبتمبر/أيلول وبداية سلسلة السباقات الستة خارج أوروبا التي تنطلق من سنغافورة في 2 أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت البطولة قد اتّخذت قرار إلغاء سباق سوتشي إلى جانب فسخ العقد الحالي للحدث مباشرة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسرعان ما بدأت الفورمولا واحد بالبحث عن بدائل في محاولة للإبقاء على عدد السباقات الكلي في روزنامة هذا العام عند 23 سباقًا.

وكانت قطر المرشحة الأولى لتعويض روسيا، حيث استضافت سباقًا العام الماضي على حلبة الدوحة، وستعود إلى البطولة في 2023، حيث خططت للغياب عن روزنامة هذا العام لاستضافتها كأس العالم في كرة القدم.

وكان يُعتقد بأن موعد سبتمبر سيكون مبكرًا كفاية لتفادي التعارض مع الاستعدادات للبطولة الكروية، لكن كان هنالك مخاوف حيال الحرارة الشديدة في هذه الفترة وتأثيرها المحتمل على الجمهور.

فيما برزت احتمالية إقامة سباق ثان في سنغافورة خلال جولة ملبورن، لكن المشاكل اللوجستية كانت تعني أنه من المستحيل على معسكر الفورمولا واحد أن ينتقل مباشرة من حلبة أوروبية إلى سنغافورة.

وفي ظل المستوى العام من التضخم الذي يشهده العالم حاليًا، والارتفاع الدراماتيكي في تكلفة نقل المعدات، فكان يجب لأي سباق جديد أن يكون منطقيًا من الناحية المالية لكل من الفرق والفورمولا واحد نفسها.

حيث لم يكن هنالك في النهاية أي خيار مناسب من تلك الناحية، لتقرر البطولة عدم إقامة السباق الـ 23 على روزنامة هذا العام.

وستبعث البطولة بذلك التأكيد إلى الفرق التي تواجه بدورها تحدّي البقاء تحت سقف النفقات بينما تطوّر سياراتها الجديدة تمامًا ضمن الروزنامة التي ما تزال مزدحمة جدًا.