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الفورمولا واحد لن تحصل على استثناء من إجراءات الحجر الصحي من الحكومة البريطانيّة

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الفورمولا واحد لن تحصل على استثناء من إجراءات الحجر الصحي من الحكومة البريطانيّة
22-05-2020

أُعلمت بطولة العالم للفورمولا واحد بشكلٍ رسميٍ أنّها لن تحصل على استثناء فوري من متطلّبات الحكومة البريطانيّة لجميع المسافرين الوافدين على البلاد بالدخول في فترة حجر صحي، وذلك مثلما توقّع موقعنا "موتورسبورت.كوم".

بات من شبه المؤكّد أن لا تُقام جائزة بريطانيا الكبرى في موعد يوليو المقبل الذي طُرح مُسبقًا.

وضمن اجتماعٍ عُقد بعد ظهر اليوم في داونينغ ستريت، أكّد بريتي باتيل وزير الداخليّة البريطانيّ أنّ على جميع الوافدين على المملكة المتّحدة بدءًا من 8 يونيو المقبل الدخول في فترة عزلٍ ذاتي لـ 14 يومًا.

ومُنحت قائمة صغيرة استثناءات خاصة، لكنّ هذه القائمة لا تتضمّن رياضات القمّة مثل الفورمولا واحد. وقالت الحكومة أنّه ستكون هناك استثناءات محدودة، حيث تتضمّن موظّفي الشحن، وموظّفي الأقسام الطبيّة الذين يُساعدون في مجابهة فيروس كورونا، إلى جانب عمال الزراعة الموسميين الذين سيدخلون في عزلٍ ذاتي في المنشآت التي سيعملون فيها.

وكانت الفورمولا واحد قد قالت في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع أنّ خطّة العزل الصحيّ ستجعل استضافة جائزة بريطانيا الكبرى لجميع الفرق أمرًا مستحيلًا، وقد تكون لها عواقب أوسع على الرياضة.

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وقال متحدّثٌ باسم البطولة: "في حال عادة رياضة قمّة إلى شاشات التلفاز، فيجب حينها توفير استثناء".

وأضاف: "ستؤدّي فترة عزل بـ 14 يومًا إلى جعل إقامة جائزة بريطانيا الكبرى أمرًا مستحيلًا هذا العام. فضلًا عن ذلك فإنّ لذلك عواقب واسعة على عشرات آلاف الوظائف المرتبطة بالفورمولا واحد وسلسلة التزويد".

وبالرغم من هذه الكبوة، فإنّ الفورمولا واحد تُواصل الضغط على الحكومة للحصول على استثناء على المدى البعيد.

وقال متحدّثٌ لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "عملنا عن قرب مع الحكومة على عواقب هذا الإجراء على الفورمولا واحد وسيلفرستون وتتواصل تلك المحادثات في هذا الوقت بهدف إيجاد حلٍ، والسلامة هي أولويّتنا".

في المقابل قال ستيوارت برنغل مدير حلبة سيلفرستون لقناة "سكاي" اليوم الجمعة أنّه لا يزال متفائلًا حيال تغيّر موقف الحكومة والسماح بإقامة جائزة بريطانيا الكبرى في مرحلة ما.

وقال: "أنا واضحٌ تمامًا بشأن إدراك الحكومة لأهميّة هذه الصناعة. لا أزال متفائلًا بقدرتهم على إيجاد طريقة. أعي جيّدًا مدى تعقيد هذه المسائل والعمل في مواجهة مواعيد نهائيّة متقلّبة، ليست هذه مهمّة أودّ خوضها".

وأكمل: "لذا لا أزال متفائلًا حيال القدرة على إيجاد حلٍ عملي".

ومثلما أشار موقعنا "موتورسبورت.كوم" فإنّ الفورمولا واحد بدأت تدرك منذ مطلع هذا الأسبوع عدم قدرتها على إقامة جائزة بريطانيا الكبرى، وباتت تُقيّم الآن خيارات أخرى، بما في ذلك سبااقت في هوكنهايم أو المجر عوضًا عن سيلفرستون.

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