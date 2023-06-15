الفورمولا واحد لن تتلاعب بالبطولة بهدف إبطاء ريد بُل

ريد بُل تقود في عالمها الخاص منذ بداية الموسم، حيث فاز سائقاها ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز بجميع السباقات حتى الآن.

وبناءً على مقدار التفوق الحالي الذي تمتلكه العلامة النمساوية، تصاعدت التكهنات بأنها تسير على طريق تحقيق رقم قياسي عالمي عبر الفوز بجميع السباقات في الموسم.

وذلك بدوره أشعل جدلاً متواصلاً حيال تأثير ذلك على معدّلات المشاهدة واهتمام الجمهور بالمنافسات في البطولة.

ويدرك دومينيكالي أن وجود معارك متقاربة على الانتصارات سيرفع من مستويات الحماسة، لكنه بالمقابل أشار بوضوح إلى أنه من الخطأ التدخل في منتصف الموسم لتغيير القوانين بهدف الحدّ من هيمنة ريد بُل.

حيث قال ضمن حديثه في بثّ إذاعي عبر الإنترنت "بيوند ذا غريد": "أعتقد أنه من غير العادل قول ذلك".

وأكمل: "ذلك أمر غير صائب، لأنه لا يمكن أن نكون جزءاً من عملية تلاعب. ذلك ليس صحيحاً، وليس عادلاً. لا أتخيل إمكانية اتباع مثل هذه المقاربة".

وبدلاً من محاولة تغيير القوانين، يرى دومينيكالي أنه من الأفضل إبقاء القوانين على حالها لأن ذلك سيساعد منافسي ريد بُل على إغلاق الفارق.

فقال: "أعتقد أن هذه هي المقاربة الصحيحة، لأن القوانين تغيرت منذ وقت ليس ببعيد".

وأضاف: "لطالما كانت الفورمولا واحد رياضة بحقبات متتالية، مع فرق تهيمن لفترات معينة قبل دخول فرق أخرى حيّز المنافسة".

وتابع: "لذا، أعتقد أن أهدافنا - في حال اتبعنا هذه الاستراتيجية - يجب أن تتمحور حول أن تكون تلك الحقبات أو الفترات أقصر في المستقبل".

وشدد دومينيكالي على أن المسألة لا تتعلق بعدم وجود منافسات بين الفرق، لأن الفوارق بين المنافسين خلف ريد بُل ضئيلة جداً.

فقال: "علينا الأخذ بعين الاعتبار أن ريد بُل قامت بعمل مذهل. الفارق خلفها يبدو كبيراً بالفعل، لكن علينا كذلك التذكر دوماً بأن الأمور في الحياة قد تتغير بسرعة كبيرة".

وتابع: "الفوارق بين الفرق الأخرى متقاربة جداً، جداً. وأعتقد أنهم قاموا بعمل مذهل كذلك. لذا، من الواضح أن هدفنا هو الإبقاء على تلك الفوارق متقاربة قدر الإمكان".

واختتم: "سيكون من الممتع مراقبة سير عمليات التطوير وما سينتج عنها خلال الأشهر المقبلة".