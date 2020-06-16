الفورمولا واحد لن تتسرّع في السماح للمشجّعين بحضور السباقات

تتّجه الفورمولا واحد لبدء موسم 2020 في النمسا في 5 يوليو المقبل بعد أن أجبرها وباء "كوفيد-19" على التخلّي عن الجولات العشر الأولى من الموسم.

وتمّ تأكيد مواعيد السباقات الثمانية الأولى من الموسم في القارة الأوروبيّة، وستُقام هذه في البداية كأحداث "مغلقة" لا يُسمح فيها للمشجّعين بالحضور، كما سيكون حضور أطقم الفرق عند المستويات الدنيا.

وبحديثه في الإصدار الأحدث من سلسلة #thinkingforward للتباحث في قيادة عالم المحرّكات في هذه الأوقات غير المسبوقة، عبّر برون مدير قسم رياضة المحرّكات في الفورمولا واحد عن تفاؤلٍ حذر حول قدرة الجماهير على حضور السباقات في مرحلة لاحقة من موسم 2020.

وقال برون ضمن مؤتمرٍ إلكترونيّ تابعٍ لـ "فيا": "لن نتسرّع في ذلك. أعتقد بأنّنا متفائلون حول بعض السباقات الأوروبيّة اللاحقة، لكنّني أعتقد بأنّنا لن نُخطّط لذلك على الأرجح".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا عندما نتوجّه إلى السباقات الأخرى خارج القارة العجوز، فيُمكننا حينها أن نأمل بتواجد المشجّعين، لكنّ ذلك غير مضمونٍ أيضاً".

وأكمل: "أعتقد بأنّ إقامة السباقات في بيئة آمنة وسليمة أمرٌ حرج. سنتجوّل حول العالم، ولا يُمكننا مواجهة مشكلة في دولة تمنعنا من الذهاب إلى الدول الأخرى. سنتقدّم بشكلٍ بطيء من تلك الناحية".

وأردف: "يُعدّ المشجّعون مسألة حيويّة بالنسبة إلينا. نريد رؤيتهم على المدرّجات كونهم يضيفون الكثير على صعيد الأجواء. أعتقد بأنّنا سنتّبع مقاربة متدرّجة".

ثمّ تابع: "لا نريد التسرّع ومن ثمّ التراجع عن القرار مجدّدًا عندما نكتشف وجود خللٍ ما".

ولا تزال الفورمولا واحد تأمل إقامة 15 إلى 18 سباقًا في 2020، على أن تصدر المزيد من التحديثات بشأن الروزنامة في الأسابيع المقبلة.

وقال برون أنّ القدرة على تنظيم السباقات من دون حضور جماهير كانت حاسمة من أجل بدء الموسم، حيث يعتقد بأنّ ذلك كفيلٌ بمنح المشجّعين دفعة من الحماس والترفيه حتّى بالرغم من عدم قدرتهم على الحضور في الحلبات.

وقال بخصوص ذلك: "الوضع مختلفٌ حول العالم. أعتقد بأنّ حقيقة قبولنا بإقامة السباقات من دون جمهور في مرحلة مبكّرة من الموسم منحتنا المزيد من الفرق".

وأضاف: "ليس ذلك بالأمر المثالي، ليس ذلك بالأمر المثالي لأيّ رياضة، كون المشجّعين جزءٌ حاسمٌ من الرياضة. لكنّنا شعرنا بأنّ التسابق وبث السباقات وجذب الجماهير بأيّ طريقة ممكنة يبقى خيارًا محبّذًا وأفضل من عدم القيام بأيّ شيء".

وأكمل: "سمحت لنا مقاربة السباقات المغلقة بالحصول على موسم السباقات الأوروبيّة. بالطبع يُمكننا التأقلم والتعديل مع تقدّمنا وإدراكنا لموقعنا على صعيد هذا الوباء".

واختتم بالقول: "سيكون النصف الأوّل من الموسم متمركزًا في أوروبا. لا نزال مرنين على صعيد النصف الثاني. أعتقد بأنّنا واثقون من قدرتنا على إكمال الموسم في البحرين وأبوظبي، لكنّنا نعمل على ملء المساحة بين الفترتين".