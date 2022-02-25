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الفورمولا واحد لن تتسابق في روسيا هذا الموسم بعد غزو أوكرانيا

أعلنت بطولة العالم للفورمولا واحد بأنّها لن تُقيم جائزة روسيا الكبرى المقرّرة في 25 سبتمبر المقبل على إثر اجتياح روسيا لأوكرانيا.

الفورمولا واحد لن تتسابق في روسيا هذا الموسم بعد غزو أوكرانيا

قالت الفورمولا واحد أمسٍ الخميس أنّها تُتابع التطوّرات بين روسيا وأوكرانيا عن كثب بعد نشوب الحرب، وذلك قبل أن تعقد اجتماع أزمة مع مدراء الفرق مساء الأمس.

وضمن بيانٍ أُصدر اليوم الجمعة، أكّدت الفورمولا واحد أنّها لن تتسابق في روسيا لاحقًا هذا العام.

وجاء في البيان: "تزور بطولة العالم للفورمولا واحد دولًا في جميع أرجاء العالم وبنظرة إيجابيّة لتوحيد الجميع".

وأضاف: "نحن نتابع التطوّرات في أوكرانيا بحزن وصدمة آملين أن يتمّ التوصّل سريعًا على حلٍ سلمي للوضع الحالي".

وأكمل: "تباحثت الفورمولا واحد، وفيا والفرق مساء الخميس موقع رياضتنا، وتمّ التوصّل إلى أنّه من المستحيل إقامة جائزة روسيا الكبرى في هذه الظروف الحاليّة".

وكان سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرّات قد قال أمسٍ الخميس أنّه سيُقاطع جائزة روسيا الكبرى في حال قرّرت الفورمولا واحد التسابق هناك، بينما قال بطل العالم الحالي ماكس فيرشتابن أنّه سيكون من الخطأ التسابق في بلاد في حالة حرب.

نتيجة الحصّة الصباحيّة:

  السائق الفريق عدد اللفّات التوقيت
1 United Kingdom جورج راسل مرسيدس 66 1'19"233 
2 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 58 1'19"756 
3 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن 48 1'19"824 
4

Monaco شارل لوكلير

 فيراري 44 1'19"831 
6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز 5 1'20"699 
6 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 52 1'20"827 
7

Spain فرناندو ألونسو

 ألبين 12 1'21"242 
8

China غوانيو دجو

 ألفا روميو 41 1'21"939 
9 France بيير غاسلي ألفا تاوري 40 1'22"469 
10 Thailand أليكسندر ألبون ويليامز 21 1'22"652 
11

Russian Federation نيكيتا مازيبين

 هاس 9 1'26"229 
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