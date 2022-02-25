الفورمولا واحد لن تتسابق في روسيا هذا الموسم بعد غزو أوكرانيا

قالت الفورمولا واحد أمسٍ الخميس أنّها تُتابع التطوّرات بين روسيا وأوكرانيا عن كثب بعد نشوب الحرب، وذلك قبل أن تعقد اجتماع أزمة مع مدراء الفرق مساء الأمس.

وضمن بيانٍ أُصدر اليوم الجمعة، أكّدت الفورمولا واحد أنّها لن تتسابق في روسيا لاحقًا هذا العام.

وجاء في البيان: "تزور بطولة العالم للفورمولا واحد دولًا في جميع أرجاء العالم وبنظرة إيجابيّة لتوحيد الجميع".

وأضاف: "نحن نتابع التطوّرات في أوكرانيا بحزن وصدمة آملين أن يتمّ التوصّل سريعًا على حلٍ سلمي للوضع الحالي".

وأكمل: "تباحثت الفورمولا واحد، وفيا والفرق مساء الخميس موقع رياضتنا، وتمّ التوصّل إلى أنّه من المستحيل إقامة جائزة روسيا الكبرى في هذه الظروف الحاليّة".

وكان سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرّات قد قال أمسٍ الخميس أنّه سيُقاطع جائزة روسيا الكبرى في حال قرّرت الفورمولا واحد التسابق هناك، بينما قال بطل العالم الحالي ماكس فيرشتابن أنّه سيكون من الخطأ التسابق في بلاد في حالة حرب.

نتيجة الحصّة الصباحيّة:

السائق الفريق عدد اللفّات التوقيت 1 جورج راسل مرسيدس 66 1'19"233 2 ماكس فيرشتابن ريد بُل 58 1'19"756 3 سيباستيان فيتيل أستون مارتن 48 1'19"824 4 شارل لوكلير فيراري 44 1'19"831 6 نيكولاس لاتيفي ويليامز 5 1'20"699 6 لاندو نوريس مكلارين 52 1'20"827 7 فرناندو ألونسو ألبين 12 1'21"242 8 غوانيو دجو ألفا روميو 41 1'21"939 9 بيير غاسلي ألفا تاوري 40 1'22"469 10 أليكسندر ألبون ويليامز 21 1'22"652 11 نيكيتا مازيبين هاس 9 1'26"229