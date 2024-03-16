الفورمولا واحد لن تتخلى عن إطارات 18 إنشاً في حقبة المحركات الجديدة بدءاً من 2026

كان يتم النظر في إمكانية العودة إلى حجم إطارات أصغر ضمن جهود الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" المتواصلة لخفض الوزن الكلي للسيارات في 2026.

ومع ذلك، عارضت بيريللي التغيير لأسباب تتعلق بالعملية نفسها وبسبب التأثير المحتمل على التسويق.

وانتقلت الفورمولا واحد من إطارات 13 بوصة إلى 18 بوصة في عام 2022، متبعةً اتجاه صناعة السيارات بشكل عام، حيث كان يُنظر إلى فكرة العودة لإطارات أصغر كخطوة للخلف من حيث صورة الرياضة ونقل تقنياتها إلى الاستعمال التجاري.

كما أن حجمًا جديدًا سيتطلب تغييرات كبيرة في عملية إنتاج الإطارات التي تقدمها بيريللي، التي كان يجب أن تتم في الوقت المناسب لإطلاق برنامج اختبار كامل مع سيارات الفورمولا واحد التجريبية في عام 2025.

كما سيتسبب بتحدٍ إضافي أمام الفرق بالإضافة إلى كل ما سيتعين عليها التعامل معه قبل الدخول في الحقبة الجديدة.

وتمت مناقشة لوائح عام 2026 من قبل الفرق و"فيا" في اجتماع حديث للجنة الاستشارية التقنية.

وبينما لم يتم الإعلان رسميًا عن النتيجة، لكن تم الاتفاق على الاستمرار باستخدام عجلات 18 بوصة، ولكن مع حجم وشكل إطارات مختلف قليلاً.

حيث قال ماريو إيزولا، مدير قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي: "نحن قريبون من النسخة النهائية للأحجام".

وأكمل: "بالطبع عندما تصمم العجلة، يجب أن تأخذ في الاعتبار كل الحزمة، المكابح، العجلة، التعليق، الإطار، لذا أعتقد أننا قريبون من الأحجام النهائيةط.

وأردف: "يجب علينا التغيير لأن السيارات الجديدة مختلفة، وعلى أي حال، يجب علينا تصميم إطار أصغر".

واسترسل: "النقاش كان بين إطارات 16 و18 بوصة. وتفضيلنا هو البقاء على إطارات 18 بوصة. وأعتقد أن هناك أسبابًا صالحة للبقاء على إطارات 18 بوصة، مع إطارات أصغر، لكن مع نفس حجم العجلة ككل".

واستطرد: "هذا ما نناقشه، قطر أصغر قليلاً، وإطار أضيق قليلاً".

بالمقابل، قلل إيزولا من أهمية توفير الوزن المحتمل من التحول إلى 16 بوصة.

حيث قال: "هناك عنصر الوزن. وبالتأكيد يؤثر ذلك على كل الحزمة، وأيضًا العجلات. الفرق بين 16 و18 أو إطارات 18 إنشاً ضيقة ليس كبيرًا".

وأضاف: "لكنه (الوزن) ليس العنصر الوحيد. هناك عنصر الأداء. لأنك بالتأكيد إذا كنت ستذهب إلى إطارات 16 بوصة، أصغر بكثير، فإن خطر الحرارة المرتفعة سيصبح أعلى بكثير. قطر أصغر يعني أنك تتخلص من الحرارة بطريقة مختلفة".

واختتم: "بالتالي هناك العديد من العناصر التي تحكم تصميم إطار يتماشى مع توقعات السائقين. للأداء، وإطار 18 بوصة أفضل من 16".