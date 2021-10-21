الفورمولا واحد "لا تفكّر أصلًا" في اعتماد السباقات القصيرة في كلّ جولة

تمّ نشر نتائج الاستبيان الدولي للفورمولا واحد والذي أجرته شبكة موتورسبورت بالتعاون مع الفورمولا واحد ونيلسون سبورتس اليوم الخميس عشيّة انطلاق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى بعد تلقي أجوبة أكثر من 167 ألف مشجّع من 187 دولة مختلفة.

وكانت الفورمولا واحد قد أقامت سباقَين قصيرين حتّى الآن هذا العام في سيلفرستون ومونزا، على أن يُقام الثالث ضمن جائزة البرازيل الكبرى. ومن المنتظر أن يتمّ توسيع التجربة لتشمل أكثر من ستّ جولات في 2022.

وفي حين أنّ الاستبيان أظهر موافقة 7 بالمئة على أنّ السباقات القصيرة تُحسّن العرض في الفورمولا واحد، إلّا أنّه كانت هناك معارضة غامرة لاعتماد تلك الصيغة في جميع الجولات، حيث عبّر 60 بالمئة من المشاركين في الاستبيان عن معارضتهم لذلك.

وبالحديث عن نتائج الاستبيان، قال دومينيكالي أنّه في حين أنّ الموافقة الصافية على السباقات القصيرة كانت مشجّعة، إلّا أنّه من الواضح أنّه لا توجد شهيّة لاعتمادها في كلّ الجولات.

وقال الإيطالي: "الأرقام مشجّعة للغاية. نرى من خلالها ردود فعلٍ متباينة من قبل المشجّعين التقليديين الذين ليسوا سعداء للغاية حيال التغيير، في حين عبّر المشجّعون الجدد عن سعادتهم لرؤية الأمور تتقدّم بشكلٍ مختلف. لذا أرى أنّه من الصواب دراسة ذلك".

وأكمل: "لهذا السبب مثلما قلت حيال الاستبيان فإنّنا لا نفكّر أصلًا في اعتماد تلك الصيغة في كلّ الجولات".

وأضاف: "نعتقد بأنّ بوسعنا التوصّل إلى عددٍ ثابت وأعتقد بأنّه سيكون ستّة في المستقبل القريب وفق هذه الصيغة، إلى جانب بعض التغييرات التي نفكّر فيها مع الفرق من أجل تحسين جودة العرض".

وتتّجه الفورمولا واحد لمراجعة صيغة السباقات القصيرة للعام المقبل، حيث من الممكن أن تُقام كأحداث مستقلّة لا تُحدّد ترتيب شبكة الانطلاق بالنسبة للسباقات الرئيسيّة يوم الأحد مثلما يحدث هذا العام.

كما أنّ هناك صيغة أخرى مقترحة وحظيت بردود فعل سلبيّة في الاستفتاء وتتمثّل في شبكات الانطلاق المعكوسة، والتي طرحتها بعض الفرق في الأعوام الأخيرة في محاولة لتحسين العرض على الحلبة.

وعبّر 68 بالمئة من المشجّعين عن معارضتهم لصيغة تشهد انطلاق الأسرع في التصفيات من آخر الترتيب، حيث اعترف دومينيكالي بأنّه "من الواضح عدم وجود شهيّة لشبكات الانطلاق المعكوسة".

وقال في هذا الصدد: "نعلم أنّ تلك ليست جزءًا من المحادثة الآن. لذا أعتقد بأنّ النتائج مشجّعة، وتأكّد النمط الشائع من خلال هذا التنوّع، أعني المشجّعين الجدد أو الآخرين التقليديين".

واختتم بالقول: "لهذا السبب هذا هو المكان الأنسب الذي نحتاج للتوصّل فيه إلى التوازن الصحيح".