الفورمولا واحد لا تتّخذ "مخاطر غير ضرورية" وسط أزمة تفشّي وباء كورونا

من المقرر أن ينطلق موسم 2020 في أستراليا نهاية الأسبوع المُقبل على الرُغم من الغموض الأخير الذي ألقى بظلاله على مصير الجولات الافتتاحية بسبب تفشّي الفيروس.

ومع توضيح رؤساء الرياضة ضرورة السفر إلى ملبورن، البحرين وفيتنام، فإنّ روس برون المدير الرياضي للفورمولا واحد قال بأنّ البطولة على تواصل مع السلطات الصحية في كل هذه البلدان من أجل ضمان أن تبذل الرياضة ما بوسعها لتقليل المخاطر المحتملة.

"الوضع صعب في الوقت الحاضر، وجميعنا نواجه ذلك التحدي المتمثّل في وباء كورونا" قال برون خلال حديثه في حدث إطلاق إحدى الشراكات الجديدة مع الفورمولا واحد.

وأضاف: "أعتقد بأنّ الأمر الأساسي يتمثّل في محاولة الإبقاء على الرياضة ضمن أكثر الأوضاع آمانًا. لا يُمكننا المخاطرة على نحوٍ غير ضروري، ولكن لا يُكمننا إلغاء الأمر برمّته".

وتابع: "أعني أنّه وإذا ما أغلقنا الاقتصاد بالكامل، سيكون لذلك تأثير أكثر خطورة بكثير من فيروس كورونا، لكنّ ذلك الوباء خطير جدًا كذلك، لذلك علينا اتّخاذ الإجراءات الضرورية".

وقال برون أنّ الفورمولا واحد تقيّم باستمرار الاحتياطات الضرورية التي ينبغي اتّخاذها، وتستمع كذلك للنصائح الآتية من الحكومات.

"نعمل مع السلطات الصحية المحلية في كل دولة من أجل اتّخاذ قرار حيال الإجراءات المناسبة" قال برون.

وأكمل: "كلّ الفرق على سبيل المثال تحاول تقليل عدد الموظفين المسافرين. لذلك نحاول كلّ إجراء احتياطي ممكن ومنطقي في استطاعتنا، حيث علينا اتّباع نصائح السلطات الصحية".

وأردف: "نحن ماضون قُدمًا في الوقت الحالي مع السباقات الثلاثة الأولى، ولكنّنا ضمن وضع يتغيّر يوميًا. لذلك علينا التصرّف وفقًا لذلك".

وقد فرضت أستراليا هذا الأسبوع قيود سفر أكبر على الإيطاليين المسافرين إلى هناك، بينما وضعت البحريت إجراءات خاصّة لأفراد الفورمولا واحد من أجل تفادي حظر السفر الذي قامت البلد باعتماده.

وقال برون أنّه واثق بأنّ الفورمولا واحد تعمل مع أفضل الأشخاص من أجل ضمان بأنّ طواقم الجائزة الكبرى بوسعهم مواصلة السفر بالرُغم من الصعوبات اللوجستية.

"هنالك أعداد ضخمة من المعدات التي تسافر في كلّ جائزة. عندما قمنا بتأجيل جائزة الصين الكبرى على سبيل المثال، فإنّ السبب وراء اتّخاذنا للقرار في ذلك الوقت هو أنّ المعدّات كانت على وشك السفر والوصول للصين ولم يكن من الممكن أن تعلق في البحر" قال برون.

واختتم: "لذلك تعيّن علينا اتّخاذ ذلك القرار ومن ثمّ تأجيل السباق. بيد أنّه لدينا فريق عظيم، وعملوا على ذلك لوقت طويل. إنّهم يعرفون كيفية التصرّف في ذلك. فهم على دراية بكل الإجراءات والتحديات، والجميع تصرّفوا على نحوٍ رائع في ذلك الصدد، وذلك من خلال محاولة ضمان إقامة كافة السباقات".