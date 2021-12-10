الفورمولا واحد "قلقة" حيال تداعيات جائحة كورونا على موسم 2022

أكملت البطولة 22 جولة لهذا العام، بعد عدة تعديلات على الروزنامة نتيجة إلغاء بعض السباقات.

وساعد الخفض من صعوبات السفر بشكل خاص للمملكة المتحدة، في تسهيل إقامة الجولات خارج أوروبا في القسم الأخير للموسم.

لكن وبعد تفشي المتحور الجديد "أوميكرون" خلال الأسابيع الأخيرة، بدأت البلدان بفرض إجراءات التقييد من السفر مجدداً.

وبالتالي فإن الوضع قد يسوء مباشرة دون أي إنذار.

وبالرغم من أن دخول أستراليا حالياً لسباق ملبورن المقرر في أبريل/نيسان، ما زال متاحاً، لكن يتوجب على الزائرين الخضوع إلى حجر صحي مدته 14 يوماً.

حيث قال نيلسن في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "سأكذب لو قلت أننا لسنا قلقين بعض الشيء".

وأكمل: "لأننا وبعد فترة من التفاؤل في الأشهر الأخيرة، بدأت الجائحة تتغير من جديد خلال آخر أسبوعين".

وتابع: "لذا، إنه وضع سيبقى متغيراً. أعتقد أن الأمر الوحيد الإيجابي هو أننا ببساطة بتنا نعلم كيف نتعامل مع الجائحة مقارنة بعام 2020".

وحين سُئِل إن كانت هناك خطة بديلة لحلبات مثل بورتيماو، شدد نيلسن على أن التركيز متوجه بالدرجة الأولى للروزنامة الحالية.

فقال: "أنا واثق أننا سنقدم الروزنامة التي نريدها، لكننا سنراقب الوضع عن كثب ونتصرف تبعاً لذلك".

واختتم: "بصراحة، لدينا خطة أساسية الآن. ولم نبحث عن بدائل بعد. في حال اضطررنا لذلك، سنفعل. لكن هذا ما لدينا الآن".