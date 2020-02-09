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الفورمولا واحد قد تتخلى عن المقرات المتنقلة للفرق

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الفورمولا واحد قد تتخلى عن المقرات المتنقلة للفرق
09-02-2020

قد تتخلى الفورمولا واحد عن مقرات الفرق المتنقلة خلال الجولات الأوروبية في المستقبل، كجزء من السعي للتخلص من انبعاثات الكربون من البطولة ككلّ.

العام الماضي، أعلنت الفورمولا واحد خططها للتحول إلى رياضة خالية من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 عن طريق خفض الانبعاثات من عوادم السيارات وكذلك الانتقال لاعتماد حلول لوجستية أكثر نجاعة في التنقلات والسفر إلى الحلبات.

وبينما تبدو الخطط طموحة للغاية، عبّر مدراء البطولة عن تفاؤلهم حيال تلك الأهداف "الواقعية"، مشيرين إلى أن العمل قد بدأ بالفعل لتحقيقها بالطريقة الأمثل.

وأوضح روس برون المدير الإداري للفورمولا واحد أن الرياضة تقيم استعمال أشكال أخرى من النقل - من بينها القطارات والسفن البحرية - وأن أيام مقرات الفرق "الباذخة" باتت معدودة بالفعل.

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حيث قال: "نحن نتطلع إلى المسائل المتعلقة بالنقل وجميع المعدات التي يمكننا استعمالها. لذا فإن طاقم العمل يبحث حالياً جميع الحلول البديلة للنقل، إذ تعتبر القطارات ذات كفاءة عالية بالفعل في هذا الإطار".

وأكمل: "الناقلات البحرية ذات كفاءة عالية كذلك في النقل. لذا فإننا نتطلع إلى جميع تلك الوسائل اللوجستية لنرى كيف يمكننا التقليل من الانبعاثات الكربونية".

وتابع: "من ثم هناك المقرات المتنقلة للفرق. خلال تسع جولات في الموسم لدينا المقرات المتنقلة هذه التي تجرها الشاحنات، قطيع كبيرمن الشاحنات، وتضمّ جميع ما تحتاجه الفرق".

وأضاف: "لا مانع لدى الفرق من الوصول إلى السباقات الـ 15 الأخرى بأية طريقة اخرى".

واستكمل: "نذهب للجولات البعيدة على سبيل المثال في باكو، تجد تلك المنازل الجاهزة بانتظارك، ولا أحد يعترض. وكل تلك الأمور من الممكن تعديلها".

وأردف: "من ثم نصل إلى مونزا  ونبدأ برؤية تلك ’القصور الباذخة’ مع الشاحنات التي تجرها. لذا، في المستقبل، نود الابتعاد عن هذه المقرات المتنقلة".

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وكما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" العام الماضي، فإن هناك ما مجموعه 315 شاحنة خاصة بفرق الفورمولا واحد، بيريللي، مؤسسة الفورمولا واحد و"فيا" خلال السباقات الأوروبية. وتضيف الجولات الداعمة 60 أخرى، ما يعني كميات هائلة من الوقود الأحفوري لتشغيل تلك الشاحنات.

وما يزيد الطين بلة حقيقةُ أن روزنامة البطولة ليست مخططة بطريقة ذكية تقلص من المسافات المقطوعة بين الجولات.

عندما تزور الفورمولا واحد النمسا، فإن بودابست على بعد 400 كيلومتر فقط. لكن بدلاً من التوجه هناك، فإن الجولة التالية هي سيلفرستون، ومن ثم بودابست بعدها، ما يرفع من المسافة المقطوعة خلال السفر والتنقلات إلى 3400 كيلومتر.

وفي الحقيقة فإن الفارق مع جميع شاحنات البطولة والسلاسل الرديفة بين قطع 400 كيلومتراً وقطع 3400 كيلومتر، يبلغ 1.125 مليون كيلومتر مقطوعة باستعمال الوقود الأحفوري.

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