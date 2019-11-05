الفورمولا واحد قد تتخلى عن إطارات بيريللي 2020

قد يتم اتخاذ القرار حتى قبل تجربة الفرق للإطارات الجديدة مجدداً خلال تجارب أبوظبي التي تمتد على مدار يومين بين 3 و4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي حال حصل ذلك فإن جهود بيريللي طوال العام في تطوير المنتج الجديد ستذهب أدراج الرياح.

وكان قد منح جميع السائقين مجموعتين من نماذج إطارات 2020 يوم الجمعة في أوستن، حيث كانت أهم الشكاوي تتمحور حول انخفاض التماسك بالرغم من الظروف الجوية الباردة على حلبة نظيفة.

وتمت مناقشة مسألة الإطارات لاحقاً من قبل مدراء الفرق خلال الاجتماع الروتيني صباح السبت مع تشايس كاري المدير التنفيذي للفورمولا واحد.

وستتم دراسة البيانات المستخلصة من تجارب الجمعة بشكل مستفيض أكثر، وفي حال لم تكن النتائج إيجابية فإن قراراً مبكراً سيتمّ اتخاذه للتوقف عن تطويرها، والاكتفاء باستعمال إطارات 2019 بخصائصها الحالية في 2020.

ومن أجل إدخال تغيير كهذا ضمن القوانين، فإن الموعد النهائي لتقديم إطارات جديدة بخصائص أفضل هو 15 سبتمبر/أيلول، وذلك لمنح الفرق فرصة إدخال الإطارات الجديدة ضمن برامجها الانسيابية.

وتمّ تجاهل الموعد النهائي لهذا العام بالرغم من غياب عدم الإجماع من قبل الفرق، وذلك للسماح لبيريللي بإكمال تجربة أخيرة مع مرسيدس، فيراري وريد بُل في برشلونة أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وفي أوستن، كانت الشكوك تراود الجميع حيال جودة وقدرة إطارات 2020 على تلبية الطموحات.

حيث قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "قد أجيب على ما اتفقنا عليه بين مدراء الفرق، ’فيا’ والفورمولا واحد".

وأكمل: "لاتخاذ القرار النهائي لا بد لنا من بعض الوقت لتحليل بيانات يوم الجمعة. أعتقد أن سلوك الإطارات حينها كان مختلفاً عما اختبرناه في برشلونة حين خضنا التجارب هناك على الإطارات".

وتابع: "الإطارات الجديدة التي جربناها ليس من المفترض أن تكون أسرع أو تتمتع بتآكل أفضل، لكن أن تؤدي بشكل أفضل لناحية نافذة العمل المثالية وارتفاع الحرارة المفرط. لذا علينا التحقق من ذلك".

وأضاف: "انطباعات السائقين لم تكن إيجابية على الإطلاق".

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من جهته، قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "إنه قرار بيد بيريللي، ’فيا’ والفورمولا واحد والفرق التي تود استعمال الإطارات".

وأكمل: "والقرار يعود لهم لتقديم أفضل انطباعاتهم واختيار ما يناسبهم من الإطارات لمصلحة الرياضة خلال الموسم المقبل. بوسعنا العودة إلى إطارات 2019. وتمت مناقشة ذلك، لكنه قرار يجب أخذه مع بيريللي كذلك".

بينما تابع كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "اتفقنا على بعض الوقت لتحليل ما حصل. لم تكن الإطارات خطوة إلى الأمام (التي اختبرناها في أوستن)، وأعتقد أن الشعور كان واحداً تجاهها. لكن علينا دراسة البيانات بشكل دقيق، أعتقد أنه وفي حال لم تكن النتائج إيجابية فإن بقاءنا على ما لدينا (الإطارات الحالية) سيكون أفضل".

أما أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت، فيرى أنه في نهاية المطاف سيتم التخلي عن إطارات 2020.

وكان ماريو إيزولا مدير قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي قد أكد أن تجارب أوستن لا تعكس الواقع الحقيقي للإطارات نظراً لأن الفرق لم تستعمل إعدادات مناسبة لها.

لكنه بالمقابل أكد أن بيريللي تأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتمالات.

فقال: "من الواضح أنه علينا أخذ جميع العناصر بعين الاعتبار".

وأكمل: "للأسف، لم تكن الظروف بشكل عام مناسبة. لذا علينا تحليل البيانات لفهم مستويات الأداء. الانطباع الأولي أن النماذج الجديدة كانت على الأغلب تمتلك تماسكاً أقل، وتلك الفكرة تكررت في أكثر من تصريح (للسائقين)".

وتابع: "هذا ما ننظر فيه. علينا الأخذ بعين الاعتبار أنها تجارب الجمعة، وأن الجميع يركز على السباق نفسه، ولا يمكنهم تخصيص الكثير من الوقت لاختبار إطارات 2020. لا أحد يمتلك الوقت لتعديل إعدادات السيارة لتلائم التركيبة الجديدة".

واستكمل: "إنها مختلفة وعملها مختلف. وذلك يتطلب تعديلاً في إعدادات السيارة. لكنني واثق أنهم جمعوا بيانات مفيدة لتجارب أبوظبي، لأننا على الأقل ومع المقارنة بطلعات اليوم بتنا نعلم ما نتوقع في أبوظبي لنعمل عليه".

واختتم: "جميع التجارب التطويرية السابقة كانت ’مُعشّاة’. الفرق الثلاثة التي اختبرت في برشلونة لم تكن تعلم أي الإطارات قامت بتجربتها، والآن حصلت جميع الفرق على لمحة من الحزمة الجديدة كي يتحضروا بشكل جيد لتجارب أبوظبي".