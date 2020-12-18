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الفورمولا واحد طوّرت وقودًا مستدامًا بنسبة 100 بالمئة

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الفورمولا واحد طوّرت وقودًا مستدامًا بنسبة 100 بالمئة

طوّرت بطولة العالم للفورمولا واحد وقودًا مستدامًا بنسبة 100 بالمئة، حيث تمّت عمليّة التزويد الأولى بالفعل للمصنّعين في البطولة من أجل اختباره.

مع التزام الفورمولا واحد بالتكنولوجيا الهجينة عند تقديمها للصيغة الجديدة من القوانين بدءًا من 2026 على أبعد تقدير، يعتقد القائمون على البطولة أنّ هناك مكاسب بيئيّة ضخمة يُمكن تحقيقها من خلال فتح باب تطوير تكنولوجيا الوقود.

وستبدأ "فيا" فرض استخدام نسبة أعلى من الوقود الحيويّ على المدى القصير، لكنّها ترغب من الفورمولا واحد أن تستخدم وقودًا مستدامًا بالكامل بدءًا من دورة القوانين المقبلة.

وكجزء من تلك العمليّة، توصّلت الفورمولا واحد الآن إلى الجيل الثاني من منتجات الوقود الحيويّ، والتي تم تكريرها حصريًا من النفايات الحيويّة غير المخصّصة للاستهلاك البشريّ أو الحيوانيّ.

وطُلب من مصنّعي المحرّكات في الفورمولا واحد اختبار الوقود لإثبات أنّ التكنولوجيا قابلة للاستخدام في عالم السباقات.

وقال روس برون المدير الإداريّ لقسم رياضة المحرّكات في الفورمولا واحد: "دائمًا ما لعبت الفورمولا واحد دور منصّة لتقديم تطويرات الجيل المقبل في عالم السيارات".

وأضاف: "نحن سعداء بهذا الزخم على صعيد الوقود المستدام الذي يتماشى بالكامل مع خطّتنا للوصول إلى 0 انبعاثات في الرياضة بحلول 2030.

وأكمل: "أولويّتنا على صعيد الاستدامة الآن هي بناء خارطة طريقة للمحرّكات الهجينة التي تُقلّص الانبعاثات ولها مكاسب على صعيد سيارات الطرقات. نعتقد بأنّ لدينا فرصة لفعل ذلك من خلال الجيل المقبل من المحرّكات الذي يجمع التكنولوجيا الهجينة بالوقود المستدام".

من جانبه قال جان تود رئيس "فيا": "نحن نحقّق خطوة جديدة إلى الأمام من خلال تطوير الوقود المستدام من النفايات الحيويّة لتشغيل محرّك فورمولا واحد. وبدعم كبريات شركات الطاقة في العالم، فإنّنا نجمع أفضل التأديات التكنولوجيّة والبيئيّة".

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