الفورمولا واحد ستُنظّم جولتَين في النمسا بعد إلغاء جائزة تركيا الكبرى

بعد أسبوعٍ واحدٍ من إعلان ضمّ تركيا إلى الروزنامة لتكون بديلة عن جائزة كندا الكبرى الملغاة في 13 يونيو المقبل، تعيّن على القائمين على الفورمولا واحد تغيير خططهم مجدّدًا.

وأصبح مصير سباق تركيا في مهبّ الريح بعد أن أضافت الحكومة البريطانيّة تركيا إلى دول القائمة الحمراء التي تتطلّب من العائدين منها البقاء أسبوعين في حجرٍ صحي إجباري في الفندق.

وفي ظلّ تمركز أغلب فرق الفورمولا واحد في المملكة المتّحدة، وعدم توفير استثناء لأطقم البطولة، فإنّ متطلّبات المكوث في الفندق جعلت من غير الواقعي إقامة سباق تركيا.

وتمّ نقل جائزة فرنسا الكبرى إلى الـ 20 من يونيو المقبل، بينما سيُقام سباقا النمسا في 27 يونيو و4 يوليو.

وسيُدعى السباق الأوّل في النمسا جائزة ستيريا الكبرى، على أن يكون الثاني جائزة النمسا الكبرى بعده مباشرة.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للبطولة: "كنّا نتطلّع قدمًا للتسابق في تركيا، لكنّ قيود السفر حالت دون ذلك في يونيو".

وأضاف: "أودّ شكر المروّج والسلطات التركيّة لكامل جهودهم في الأسابيع الأخيرة، كما أودّ شكر مروّجَي فرنسا والنمسا على سرعتهم ومرونتهم وحماسهم للتوصّل إلى هذا الحل".

وكانت تركيا قد طلبت التفكير في إمكانيّة إقامة الحدث في مرحلة لاحقة من الموسم.

ونتيجة لهذا التغيير فإنّ جائزة باكو الكبرى ستُقام وحيدة في 6 يونيو، بينما ستُقام سباقات فرنسا وستيريا والنمسا متتالية.

الروزنامة الجديدة:

السباق الموعد جائزة البحرين الكبرى 26-28 مارس جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 16-18 أبريل جائزة البرتغال الكبرى 30 أبريل - 2 مايو جائزة إسبانيا الكبرى 7-9 مايو جائزة موناكو الكبرى 20-23 مايو جائزة أذربيجان الكبرى 4-6 يونيو جائزة فرنسا الكبرى 20-22 يونيو جائزة ستيريا الكبرى 27-29 يوليو جائزة النمسا الكبرى 2-4 يوليو جائزة بريطانيا الكبرى 16-18 يوليو جائزة المجر الكبرى 30 يوليو - 1 أغسطس جائزة بلجيكا الكبرى 27-29 أغسطس جائزة هولندا الكبرى 3-5 سبتمبر جائزة إيطاليا الكبرى 10-12 سبتمبر جائزة روسيا الكبرى 24-26 سبتمبر جائزة سنغافورة الكبرى 1-3 أكتوبر جائزة اليابان الكبرى 8-10 أكتوبر جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 22-24 أكتوبر جائزة المكسيك الكبرى 29-31 أكتوبر جائزة ساو باولو الكبرى 5-7 نوفمبر جائزة أستراليا الكبرى 19-21 نوفمبر جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى 3-5 ديسمبر جائزة أبوظبي الكبرى 10-12 ديسمبر