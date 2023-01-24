الفورمولا واحد ستُغيّر قانون نقاط السباقات المُقصّرة بعد حيرة لقب فيرشتابن

أحرز ماكس فيرشتابن اللقب في سوزوكا العام الماضي على إثر توجيه عقوبة 5 ثوانٍ إلى شارل لوكلير لاختصاره المنعطف المزدوج وكسبه أفضليّة في اللفّة الأخيرة.

لكنّ سائق ريد بُل لم يكن متأكّدًا من الوضع لأنّه اعتقد هو وفريقه في البداية بأنّه لن يتمّ منح النقاط الكاملة.

إلّا أنّه نتيجة لتغييرٍ في القوانين على إثر جدل جائزة بلجيكا الكبرى 2021، فقد تمّ منح النقاط الكاملة.

إذ في حال إكمال أكثر من لفّتين وأقلّ من 25 بالمئة من مسافة السباق فإنّ الفائز يحصل على 6 نقاط.

وبالنسبة للسباقات التي تمتدّ بين 25 و50 بالمئة من مسافتها، فإنّ الفائز يحصل على 13 نقطة، وبالنسبة للسباقات التي تفوق الـ 50 بالمئة لكنّها لا تصل إلى 75 بالمئة، فإنّ الفائز سيحصل على 19 نقطة، وأمّا أيّ نسبة أكثر من 75 بالمئة، فإنّ النقاط الكاملة تُمنح.

وبالنظر إلى اقتصار سباق اليابان على 28 لفّة، أيّ أكثر من 52 بالمئة بقليل، فإنّ الكثيرين اعتقدوا بأنّ فيرشتابن سيحصل على 19 نقطة لقاء فوزه، مقابل 14 لسيرجيو بيريز و12 للوكلير.

لكنّ نصّ القوانين أشار إلى أنّ النقاط تكون محدودة فقط في حالة السباقات التي تتوقّف ولا يتمّ استئنافها. لهذا السبب تمّ منح النقاط الكاملة في اليابان، وهو ما ترك شعورًا بعدم الارتياح.

وفي حين أنّ "فيا" لا يُمكنها سوى فرض القوانين وفق صياغتها الكاملة، إلّا أنّها كشفت عن عزمها إجراء تغييرٍ لموسم 2023.

وسيعمل ستيف نيلسن المدير الرياضيّ الجديد للفورمولا واحد صُلب "فيا" على ذلك.

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال بن سليمّ أنّه ستتمّ إعادة صياغة القوانين، بالرغم من أنّه لم يشعر بأنّ "فيا" قامت بأيّ خطأ في المقام الأوّل.

وقال حيال ذلك: "أجل سيتمّ تغييرها. سيعمل ستيف الآن على تحسينها. بالعودة إلى اليابان، فقد حصلنا على تقريرٍ كامل قبل السباق التالي. وقد نشرناه على موقعا فيا".

وأضاف: "وفي ما يتعلّق بالنقاط، فمن اختار ذلك؟ الفرق. من وافق على ذلك؟ الفرق. قمنا فقط بتضمين ذلك في القوانين. ومن يتلقى اللوم؟ نحن. أين العدل في ذلك. هذا يُحبطني".