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الفورمولا واحد ستعرض على فرق البطولة روزنامة أولية لموسم 2021

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الفورمولا واحد ستعرض على فرق البطولة روزنامة أولية لموسم 2021

سيتم عرض روزنامة الموسم المقبل الأولية أمام فرق الفورمولا واحد في اجتماع افتراضيّ عبر الإنترنت.

أراد تشايس كاري المدير التنفيذي للفورمولا واحد تأكيد سعي البطولة لمحاولة تقديم روزنامة أقرب ما تكون إلى الاعتيادية في 2021 مع بداية الموسم من حلبة ملبورن شهر مارس/آذار المقبل.

لكن، وبينما لا يبدو أن هناك أيّ أخبار جديدة أو مواعيد متوقعة بعد لتوفر لقاحٍ لفيروس كورونا الذي ضرب العالم بأسره، فإن الشكوك تحوم حول احتمالية إلغاء بعض السباقات نتيجة لذلك.

وأوضح زافناور أنه يفضل روزنامة أولية تعكس الوضع الحالي الذي يمرّ به العالم.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "سنخوض هذه المحادثات قريباً. لكني أفضل روزنامة منطقية. وأعلم أن توقع المستقبل صعب للغاية في هذه الظروف الحالية".

وتابع: "لا أعلم كيف سيكون الوضع العالمي بعد شهر من الآن في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني مع تواصل انتشار الفيروس كما هو الحال في أوروبا وبعض بقاع العالم الأخرى مثل أمريكا الشمالية".

وأردف: "من ثم هناك أمور غير واضحة، مثل مسألة اللقاحات التي تبدو واعدة والتي دخلت مرحلة التجارب الثالثة. لكن متى ستتواجد للناس؟".

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وكشف زافناور أنه يودّ الضغط على مدراء البطولة حيال هذه الأمور.

فقال: "سأسأل السؤال حيال جدية توقعاتهم بإمكانية إقامة روزنامة اعتيادية وما هي حظوظ مثل هذه الفكرة حقاً، وهل نمتلك فكرة بديلة؟".

وأكمل: "سنرى. وقد تكون الروزنامة التي سيطرحونها منطقية. سنتناقش في ذلك".

من جهته، عبّر أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين عن أمله بعودة الرياضة إلى روزنامة اعتيادية في 2021.

فقال: "بصراحة، علينا الانتظار لنرى ما ستقدمه البطولة لنا".

وأكمل: "كانت هذه السنة صعبة حتى الآن، خضنا في أمور لم نختبرها من قبل. ما زلت أعتقد أن الفورمولا واحد قادرة على تولي زمام الأمور بشكل جيد. لدينا ثقة عالية بالمنظمين وقدرتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة".

واختتم: "بالطبع الوضع دراماتيكي للغاية. أعتقد أنه من المهم التحليّ بالروح الإيجابية. وآمل أن نتمكن من إقامة روزنامة اعتيادية مجدداً للموسم المقبل".

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