الفورمولا واحد ستُشكّل مجموعة عمل للنظر في مشاكل حدود المسار

أدّى الجدل المتعلّق بالعقوبات التي تلقاها ماكس فيرشتابن هذا العام لخروقات حدود المسار لدفع ريد بُل بالمطالبة بتغييرات في المقاربة.

وتمّ التباحث في المسألة خلال اجتماع ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذيّ للفورمولا واحد مع مدراء الفرق ضمن جائزة إسبانيا الكبرى.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل، الذي عبّر عن إحباطه حيال المشكلة بعد خسارة فيرشتابن الفوز في البحرين، وقطب الانطلاق الأوّل وأسرع لفّة في البرتغال بسبب حدود المسار، أنّه يأمل تسمح مبادرة "فيا" بتشكيل مجموعة عملٍ بتوفير حلٍ مجدٍ للفرق والسائقين والمشجّعين.

وقال هورنر: "أعتقد بأنّنا خضنا بعض المحادثات الجيّدة، وسيتمّ تشكيل مجموعة عمل".

وأضاف: "نحتاج للتوصّل إلى شيء بسيط وواضح وسهل الفهم بالنسبة للسائقين والمشجّعين والفرق. لا يجب أن يكون بتلك الصعوبة".

وكانت مسألة حدود المسار من بين المواضيع الحارقة طوال موسم 2021 حتّى الآن، حيث كانت ريد بُل على وجه الخصوص من بين أكثر المتضرّرين منها.

وجاءت العديد من المحاولات على مرّ الأعوام للتوصّل إلى صيغة ثابتة لخروقات حدود المسار، لكنّ إحدى المصاعب التي حالت دون ذلك تمثّل في تغيّر سلوك السيارات بين عامٍ وآخر.

لذا في حين أنّ مقاربة تكون مثاليّة في عامٍ معيّن، فإنّ تعديلًا في القوانين التقنيّة قد يعني استخراج السائقين للأداء بشكلٍ مختلف ما يدفعهم لخرق حدود المسار في أماكن مختلفة.

وكان ذلك بالضبط ما حدث في البرتغال على سبيل المثال، حيث لم تكن البطولة بحاجة لمراقبة حدود المسار عند المنعطف الـ 14 في نسخة كون السائقين لم يخرجوا عن المسار هناك، لكنّ ذلك أصبح ضروريًا هذا العام بسبب خفض ارتكازيّة السيارات.

وقال مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد أنّ التوصّل إلى حلٍ يعمل على جميع الحلبات مثّل مهمّة صعبةً جدًا.

وقال الأسترالي: "أعتقد بأنّنا نودّ اعتماد حدود صارمة في كلّ مكان بشكلٍ مثالي. لكنّ ذلك صعبٌ على الحلبات".

وأضاف: "هذه عمليّة متطوّرة متواصلة. هناك بعض الأماكن في البرتغال التي تمثّل فيها حدود المسار مشكلة في عام، ولا تُمثّل أيّ مشكلة في آخر".

وأردف: "نعمل مع كلّ حلبة لتطوير القوانين. من الواضح أنّ ذلك يتطلّب استثمارًا كبيرًا من جانبهم".

وأكمل: "سيكون من الرائع وجود جدران في كلّ مكان، مثلما سنرى في موناكو أو باكو، لكن ليس لدينا ذلك النوع من الحلبات على الدوام. لذا عند النظر إلى المسألة من جانب السلامة، فإنّنا نحتاج لإيجاد أفضل توازن في كلّ وضع. كلّ منعطفٍ مختلف وكلّ حلبة مختلفة".

بدوره قال جورج راسل مدير جمعيّة سائقي الجائزة الكبرى أنّه شعر من جانبه أنّ "فيا" تتواجد في وضعٍ صعب في ما يتعلّق بالتعامل مع المتطلّبة التي عاتقها.

وقال حيال ذلك: "أتحدّث نيابة عن جورج راسل السائق وليس مدير الجمعيّة، أتعاطف مع فيا لأنّهم يُحاولون جعل الحلبات أكثر أمنًا في نهاية المطاف".

وأضاف: "تلك هي الأولويّة القصوى، لكن تنجرّ عن ذلك بعض العواقب على صعيد حدود المسار في المواسم الأخيرة. لكنّني أعتقد بأنّ الأمر يتجاوز الفورمولا واحد.

وأردف: "يُمكن للفورمولا واحد إدارة الوضع جيّدًا من خلال الكاميرات وأنظمة الاستشعار، لكن بالانتقال إلى الفئات الصغرى فليست لديهم الموارد لفعل ذلك".

وأكمل: "يجب تغيير شيء ما جذريًا بالنسبة لكلّ هذه الحلبات. ليس لديّ الحلّ، لهذا السبب أتعاطف معهم".