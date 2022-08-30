الفورمولا واحد ستختبر نظام "دي آر اس" في منعطف زاندفورت المائل في التجارب الأولى

على خلفيّة انفجار شعبيّة ماكس فيرشتابن، عادت الفورمولا واحد إلى زاندفورت العام الماضي للمرّة الأولى منذ 1985.

وكجزء من التحديثات على المسار، تمّ جعل المنعطف الأخير مائلًا بزاوية 18 درجة من أجل زيادة سرعة الانعطاف.

وكان من المفترض في البداية بدء منطقة "دي آر اس" الثانية قبل المنعطف الأخير لتعزيز فرص التجاوز على الخطّ المستقيم الرئيسي، لكن بالنظر إلى تدابير السلامة فقد قرّرت "فيا" تقصير المنطقة لتبدأ بعد الجزء المائل.

وعلى إثر الافتقار للكثير من التجاوزات العام الماضي، ستقوم الفورمولا واحد بمراجعة الفكرة مرّة أخرى هذا الأسبوع، حيث سيتمّ اختبار منطقة "دي آر اس" بأكملها يوم الجمعة.

وقال نيكولاس تومبازيس المسؤول عن الشؤون التقنيّة في "فيا": "موقفنا الحالي هو بدء منطقة دي آر اس قبل المنعطف الأخير، وذلك لتعزيز التسابق قليلًا في زاندفورت".

وأضاف: "لكنّنا سنُحافظ على عقليّة منفتحة، وسنطلب من الفرق تقديم ردود فعلها. طلبنا منهم بالفعل محاكاتهم، ولكنّنا سنطلب ردود الفعل بعد التجارب الحرّة الأولى كذلك".

وأكمل: "وفي حال شعرنا أنّ هناك أيّ خطرٍ على صعيد السلامة ولو طفيف فإنّنا سنتّخذ التدابير ونقوم بتغيير المنطقة بعد التجارب الأولى".

من جانبه قال ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج الفورمولا واحد في بيريللي أنّ هذه الخطوة ستُغيّر الحمل المسلّط على الإطارات، لكنّه يعتقد بأنّه من المبكّر للغاية توقّع ما سيكون عليه تأثير استخدام نظام "دي آر اس" في المنعطف المائل على مستويات تآكل الإطارات.