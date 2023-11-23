الفورمولا واحد ستختبر في أبوظبي نظاماً تلقائياً لأضواء الأمطار
سيشارك سائقو الفورمولا واحد خلال جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد في اختبارات بعد التجارب، على أنظمة جديدة قد تكون بداية اعتماد أنظمة تلقائية لأضواء الأمطار في 2024.
بعد عمل وتعاون بين أخصائيي الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" خلال الأسابيع المنصرمة، تم تطوير نظام برمجي جديد يقوم بتشغيل أضواء الأمطار حين تتطلب الظروف الجوية ذلك.
وتأتي الفكرة من أنه وحالما يتم الإعلان أن حالة المسار "منخفضة التماسك" من قبل إدارة السباق، بسبب الأمطار، فإن النظام البرمجي يقوم بتشغيل الأضواء تلقائياً.
وحتى الآن، يقوم السائقون بتشغيل تلك الأضواء يدوياً بأنفسهم، ما يعني في بعض الأحيان أن نسيان أو عدم تشغيلها قد يؤدي لمشاكل.
وتم إعلام الفرق من قبل مدير السباق نيل فيتيك بأنه وبعد التجارب الحرة يوم الجمعة، ستكون هناك حصة اختبارية قصيرة لتجربة الأنظمة البرمجية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة أوسع تتبناها "فيا" لمحاولة تحسين التسابق أثناء الأمطار، حيث يشكل الرذاذ مشكلة كبيرة أمام السائقين.
وكانت "فيا" قد اختبرت في وقت سابق أقواساً للعجلات تهدف للحد من الرذاذ، لكنها لم تكن فعالة بما يكفي.
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