الفورمولا واحد ستختبر تعديلًا لقوانين نظام "دي آر اس" في 2023

منذ اعتماد نظام "دي آر اس" مطلع موسم 2011، لم يُسمح للسائقين بتفعيله إلّا بدءًا من بداية اللفّة الثالثة بعد الانطلاقة أو إعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان.

وشُعر أنّ السماح بتفعيله بشكلٍ فوريٍ بعد الانطلاقة قد يتسبّب في حالة فوضى وحوادث ممكنة عند تقارب السيارات كثيرًا من بعضها.

لكن مع قدرة السائقين على رفع الفارق سريعًا إلى أكثر من ثانية على مدار اللفّتين، ترغب البطولة برؤية إن كان الوضع سيتحسّن عبر السماح بتفعيله أبكر بلفّة الآن.

وتمّ الاتّفاق في اجتماع لجنة الفورمولا واحد على أنّ تجربة ذلك ستجري خلال السباقات القصيرة العام المقبل.

أمّا بقيّة القوانين المتعلّقة بنظام "دي آر اس" فستبقى على حالها.

وفي حال أثبتت التجربة نجاحها في تحسين العرض من دون التسبب في مشاكل، فمن الممكن أن يتمّ تبنيها بشكلٍ كاملٍ بدءًا من موسم 2024.

تكاليف السباقات القصيرة

كما تمّ الاتّفاق على اعتماد هيكلٍ مختلفٍ للتعامل مع دفع تكاليف الحوادث الإضافيّة التي تتعرّض لها الفرق في السباقات القصيرة.

وعوضًا عن تقدّم الفرق بمطالب لاستعادة تكاليف التصليحات، ستحصل الفرق على قيمة محدّدة لكلّ حدث.

ذلك يعني أنّ الفرق ستحصل على مخصّصات إضافيّة ضمن سقف النفقات بقيمة 300.000 دولار مقارنة بحدّ الـ 150.000 دولار. أمّا المخصّصات الأخرى لتعويض الأضرار الطفيفة فسيتمّ استبعادها من القوانين.

كما تدرس لجنة الفورمولا واحد إمكانيّة تغيير قوانين خطّ الحظائر المغلق للجولات ذات السباقات القصيرة لتبسيط الأمور.