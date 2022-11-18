الفورمولا واحد ستختبر تزويد السيارات بأغطية إطارات في السباقات الممطرة

مثّل الرذاذ الكثيف المنتشر خلف السيارات مشكلة في الفورمولا واحد منذ بداية حقبة الأنظمة الانسيابيّة المعقّدة، لكنّ السائقين أشاروا إلى أنّ هذه المشكلة ازدادت سوءًا مع انطلاق حقبة المؤثّرات الأرضيّة هذا العام.

ويعكس ذلك الأهداف من الانتقال إلى هكذا تصاميم، كون التيارات الهوائيّة المضطربة الصادرة عن السيارة الآن تكون أعلى وأوسع من أجل محاولة تعزيز فرص التسابق المتقارب.

وضمن بيانٍ لخّص المواضيع التي تمّ تناولها في اجتماع لجنة الفورمولا واحد الأحد، والذي عُقد على حلبة مرسى ياس اليوم الجمعة ضمن مجريات الجولة الختاميّة، حدّدت "فيا" خططها لمعالجة مشكلة الرذاذ.

وتصدّرت قائمة الحلول الممكنة فكرة اعتماد أغطية إطارات في الأجواء الممطرة السيّئة كي تتمكّن السيارات الحاليّة من التسابق فيها، والتي يُفرض فيها استخدام إطارات "فول ويت".

وفي حال أشارت الدراسة إلى أنّ أغطية الإطارات ستُقلّل بالفعل من قدر الرذاذ بالنسبة للسائقين، فسيكون من الممكن تركيبها على السيارات قبيل انطلاقة أيّ سباقٍ ممطر أو أثناء الأعلام الحمراء بعد تزويد السيارات بإطارات الأمطار الغزيرة.

وستعمل دراسة "فيا" أيضًا على تقييم "مساهمة المياه السطحيّة المتناثرة على الواجهة السفليّة لنفقي السيارة من أجل فهم تأثيرها" في مدى سوء مشاكل الرذاذ الحاليّة.