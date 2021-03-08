الفورمولا واحد ستتوقّف عن استخدام قوارير الاستخدام الواحد البلاستيكيّة في 2021

كجزء من ضغط الفورمولا واحد لتحقيق الاستدامة على المدى البعيد، وضعت البطولة أهدافًا أساسيّة ضمن رغبتها لبلوغ حياديّة على صعيد الكربون بدءًا من 2030.

وتضمّن ذلك التخلّي الكامل عن القوارير البلاستيكيّة ذات الاستخدام الواحد في الأحداث وضمان أنّ 100 بالمئة من النفايات يُعاد استخدامها أو تدويرها أو تحويلها إلى سماد.

وفي حين أنّ القائمين على البطولة وضعوا موعدًا أقصى في 2025 لتحقيق ذلك، اختارت البطولة الإقدام على خطوة أكبر هذا العام من خلال جهودٍ للتقليص من القوارير البلاستيكيّة ذات الاستخدام الواحد في البادوك.

وسيتعيّن على جميع أطقم الفورمولا واحد عدم استخدام تلك القوارير بدءًا من تجارب البحرين نهاية هذا الأسبوع.

عوضًا عن ذلك سيتمّ توفير محطّات مياه في حلبة البحرين والبادوك والمكاتب والمرائب لجميع الموظّفين لإعادة ملء أيّة حاويات.

فضلًا عن ذلك فإنّ أيّ رجل كاميرا أو موظّفٍ يعمل بعيدًا في المسار سيتمّ تزويده بجِراب مياه كافية لتزيدهم كامل اليوم.

كما أنّ الفورمولا واحد تخلّت عن استخدام البلاستيك في جميع بطاقات الولوج إلى البادوك هذا العام، حيث تُستخدم لجميع العاملين في الفورمولا واحد، و"فيا"، والضيوف ووسائل الإعلام، والفرق والمشجّعين.

وتمّ تصنيع جميع البطاقات هذا الأسبوع من بلاستيك مُعادٍ تدويره، حيث قدّرت البطولة أنّها استخدمت 143.275 قارورة بلاستيكيّة لتصنيع جميع البطاقات السنويّة.

ويُعتبر سيباستيان فيتيل من بين أبرز المطالبين بخفض النفايات البلاستيكيّة في البطولة على مرّ الأعوام.

إذ قال الألماني العام الماضي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّنا نجذب الكثيرين إلى الحلبة لمشاهدة السباق. لكن هناك الكثير من النفايات في كلّ مرّة يُقام فيها حدثٌ ضخم".

وأضاف: "علينا التوقّف عن استخدام القوارير البلاستيكيّة. علينا إيجاد حلٍ بديل من دون البلاستيك".