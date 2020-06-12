الفورمولا واحد ستتخلّى عن مراسم منصّة التتويج التقليديّة لموسم 2020

عملت "فيا"، والفورمولا واحد والفرق منذ فترة على جميع جوانب عطلة نهاية أسبوع السباق من أجل التأكّد من امتثالها للتوصيات الجديدة المتعلّقة بوباء "كوفيد-19" التي حدّدتها الهيئة الحاكمة.

وستكون جميع المراسم التي تسبق وتلي السباق مختلفة جدًا من أجل التقليل من الاحتكاك بين مختلف الأطراف والالتزام بتدابير التباعد الاجتماعيّ.

"نتيجة تطبيق هذه الإجراءات، فإنّنا نحتاج لأن نكون في مأمن بشأن الوضع المتعلّق بفيروس كوفيد-19" قال برون للموقع الرسميّ للفورمولا واحد، وأضاف: "الممارسات التي كانت موجودة سابقًا لا يُمكن مواصلتها الآن".

وأضاف: "لذا فإنّ كلّ جانبٍ منذ لحظة وصول الفرق إلى حين مغادرتها للحلبة قد تمّت مراجعته، ولم تكتمل العمليّة بعد، لكنّنا نعمل على إتمام بقيّة تفاصيلها مع فيا".

وأردف: "لن يكون من الممكن إقامة مراسم منصّة التتويج، لكنّنا نفكّر في القيام بشيء مختلف على شبكة الانطلاق بعد السباق. يتمثّل أحد الخيارات في اصطفاف السيارات على المسار ووقوف السائقين أمام السيارات".

وأكمل: "لا يُمكننا تقديم الكؤوس، كونه لا يُمكن تواجد شخصٍ قريب لتسليم الكأس، لكنّنا توصّلنا إلى حلٍ ولدينا خططٌ وتدابير ونحن ندرس كيفيّة تقديم ذلك على التلفاز".

ولن يقتصر الاختلاف على مراسم منصّة تتويج الفورمولا واحد فحسب، إذ أنّ التحضيرات الأخرى التقليديّة للسباق يوم الأحد قد تمّ تعديلها هي الأخرى.

وقال برون بخصوص ذلك: "لفّة التحيّة الخاصة بالسائقين صباح الأحد لن تحدث كونه لا يُمكننا وضع 20 سائقًا في شاحنة وإرسالهم للفّة حول الحلبة. عوضًا عن ذلك سنجري حوارات مع كلٍ منهم أمام المرآب. هناك الكثير من الطرق التي يُمكننا من خلالها إجراء أنشطة لافتة من دون الإخلال بالصحّة والسلامة".

وأكمل: "أنا متأكّدٌ بنسبة 100 بالمئة بأنّنا سنُقدّم منتجًا حماسيًا يشدّ المتابعين، سيكون مختلفًا فحسب. هذا هو المعيار الجديد. إلى متى سيتواصل ذلك؟ لا نعلم، لكنّ هذا سيكون المعيار الجديد لبقيّة هذا العام بالتأكيد".

وكما أوردنا سابقًا فإنّ إجراءات شبكة الانطلاق ستكون مختلفة للغاية، وذلك عبر الحدّ من عدد الموظّفين الذين بوسعهم التواجد على الشبكة، كما سيتمّ التخلّي عن المراسم الاعتياديّة.

وقال برون في هذا الشأن: "لا يُمكن جمع كلّ السائقين من أجل مراسم مثل النشيد الوطني. ولا يُمكن وضع نجوم المستقبل (الأطفال) أمامهم".

وأكمل: "سيكون الأطفال جزءًا من العرض الافتراضيّ. سيتمّ إرسال البذلات لهم وسيُرسلون لنا مقاطع فيديو لهم برسائل سنقوم بعرضها، لذا هناك الكثير من الأشياء التي يُمكننا فعلها لجعل العرض حماسيًا".