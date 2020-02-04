الفورمولا واحد ستتباحث تهديد فيروس كورونا الجديد لجائزة الصين الكبرى

أدّى تفشّي فيروس كورونا الجديد في الصين، الذي تمّ تصنيفه كحالة طوارئ صحيّة عالميّة من قبل منظّمة الصحّة العالميّة، إلى الدفع إلى إلغاء عددٍ من الأحداث الرياضيّة في البلاد. كما تمّ رسميًا تأجيل سباق سانيا للفورمولا إي الذي كان مجدولًا في الـ 21 من مارس/آذار المقبل.

وبالرغم من أنّ القائمين على الفورمولا واحد و"فيا" يُتابعون الوضع حاليًا، إلّا أنّ تضخّم المشكلة في الصين يُشير إلى عدم وجود نهاية سلسة لتفشّي الفيروس، وهو ما يفرض شكوكًا حول القدرة على إقامة جولة شنغهاي في الـ 19 من أبريل/نيسان المقبل الذي يبعد الآن أقلّ من 60 يومًا.

وبحديثه إلى وسائل الإعلام ضمن حدث إعلامي في لندن أمسٍ الإثنين، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ على الفرق الوثوق بقرار "فيا" والفورمولا واحد في هذه المسألة – حيث تتّجه الأطراف لخوض محادثات في هذا الشأن غدًا الأربعاء. وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان مرتاحًا لإرسال طاقمه إلى الصين، قال البريطاني: "لا يُمكننا إرسال أيّ أحدٍ الآن لأنّه لا يُمكن لأحدٍ الوصول إلى هناك".

وأكمل: "انظروا، فيا هي التي تتّخذ القرارات، وليبرتي هي المروّجة. كلاهما مسؤولٌ عن صحّة وسلامة ليس فقط السائقين في الفورمولا واحد وإنّما الأطقم كذلك، وكلّ الأعضاء المسافرين من وسائل الإعلام. أنا متأكّدٌ من أنّهم سيجتهدون بالقدر الكافي للإقدام على أيّة التزامات حيال تأجيل أو إلغاء السباق. لذا علينا الوثوق في تقييمهم ومعرفتهم".

وأردف: "لكن بالتأكيد، نُواصل متابعة الوضع بشكلٍ دقيق وهو ما سيكون ضمن أجندة اجتماع المجموعة الاستراتيجيّة للفورمولا واحد يوم الأربعاء، سنحصل حينها على التحديث التالي".

وأشارت بعض الشائعات إلى أنّ أحد الخيارات التي نظرت فيها الصين هي مبادلة موقعها في الروزنامة مع جائزة روسيا الكبرى، المُجدولة حاليًا في الـ 27 من سبتمبر/أيلول المقبل. وسيضمن ذلك حصول الصين على متنفسٍ إضافيٍ لحلّ المشكلة الصحيّة، وسيُساعد ذلك على الإبقاء على 22 سباقًا في روزنامة هذا العام.

لكنّ تلك الفكرة استُبعدت من قبل القائمين على جائزة روسيا الكبرى الذين قالوا أنّهم ليست لهمّ أيّ مصلحة في تغيير موعد السباق.

وقال متحدّثٌ باسم جائزة روسيا الكبرى: "حُدّد موعد جائزة روسيا الكبرى 2020 في أكتوبر العام الماضي ولن يتغيّر".

من جانبه قال ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل أنّه ليس قلقًا كثيرًا حيال الوضع المحيط بجائزة الصين الكبرى: "لا يبدو الوضع جيّدًا جدًا في الوقت الحاضر، لكن لا تزال أمامنا فترة طويلة، لذا لست قلقًا كثيرًا إزاء الوضع الآن".

وأكمل: "مثلما قال كريستيان، سننتظر القرار لنرى حينها ماذا سيحدث. لست من النوع الذي يقلق كثيرًا في الحياة. أنت تعيش مرّة واحدة".