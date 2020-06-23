الفورمولا واحد تعرض مربعات العلم الشطرنجي للبيع لتمويل الأعمال الخيرية

في إطار دعم مبادرة #WeRaceAsOne الجديدة التي أطلقتها الفورمولا واحد في وقت سابق من الأسبوع الجاري لنبذ الممارسات العنصرية وعدم المساواة، سيحظى المشجّعون بفرصة فريدة لشراء مناطق على العلم الشطرنجي الذي يُلوّح به في نهاية كل سباق.

ومن المتوقّع أن يجمع ذلك العمل الخيري ما يفوق 11 ألف جنيه إسترليني في كل سباق، في ظل عرض 56 من المربّعات الـ 80 على العلم للبيع، بينما ستكون المربّعات الـ 24 المتبقية متاحة لمروّج السباق لمنحها للمشجّعين والضيوف.

وسيتمّ طباعة اسم كلّ مشجّع على المربع الذي قام بشرائه، على الرُغم من أنّه لن يكون بمقدوره اختيار المربّع الذي ستتم طباعة اسمه عليه.

وبمجرّد إنتهاء السباق، سيتلقّى المشجّعون مربّعاتهم مؤطّرة ومثبّتة، إلى جانب صورة للعلم الشطرنجي وصورة ثلاثية الأبعاد للإثبات.

وسيكون بوسع المشجّعين الآن شراء مربّعات العلم الشطرنجي للجولة الافتتاحية في النمسا يوم 5 يوليو/تموز مقابل 199.99 جنيه إسترليني.

وقد تم وضع خططٍ ليكون هذا الأمر متاحًا للسباقات التالية في موسم 2020، حيث ستكون المربّعات متاحة للبيع بين 2 إلى 3 أسابيع قبل كل جائزة كبرى.

ويمكن شراء جميع المربّعات عبر موقع "اف1 أوثينتكس".

جديرٌ بالذكر أنّه قد تمّ الإعلان عن مبادرة #WeRaceAsOne يوم أمس الاثنين من قبل الفورمولا واحد، والتي تعترف من خلالها المشاكل المجتمعية الأكبر خارج أسوار الرياضة.

وقد وضعت فيراري وسم #WeRaceAsOne على سيارتها بمواصفات 2018 خلال التجارب الخاصة التي أجرتها اليوم في موجيللو في إيطاليا، حيث من المتوقّع أن تقوم بعض الفرق الأخرى بمثل ذلك في الطريق إلى انطلاق موسم 2020 من النمسا الشهر المُقبل.