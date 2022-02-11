الفورمولا واحد توقع صفقة "تاريخية" مع جائزة البحرين الكبرى حتى 2036

تعكسُ هذه الصفقة حقيقة استفادة الفورمولا واحد من زيادة شعبيتها التي تصاعدت بشدة بعد أحداث موسم 2021 المنصرم الحماسية وكذلك الشهرة التي حظيت بها السلسلة الوثائقية "قُد للنجاة" على شبكة "نتفليكس".

وستضم رزونامة الموسم الحالي 23 جولة، لكن مع متسع ضيق للتوسع في المستقبل لضم حلبات مثل لاس فيغاس في حال سنحت الفرصة لذلك.

وتم التأكيد الشهرَ الماضي على بقاء جائزة سنغافورة الكبرى حتى 2028، وفي نوفمبر/تشرين الثاني تمّ تمديد العقد مع الصين إلى 2025.

وتعتبر الجولات في الشرق الأوسط هامة جداً للفورمولا واحد. حيث يمتدُ العقد مع المملكة العربية السعودية لعشر سنوات، بينما تم الاتفاق العام الماضي على عقد من عشر سنوات لقطر بدءاً من 2023.

ومباشرة قبل جائزة أبوظبي الختامية العام الماضي تم الإعلان أنّ ياس مارينا ستبقى ضمن الروزنامة حتى 2030.

وتمتلك البحرين حالياً موقع الجولة الافتتاحية للموسم حيث أخذته من أستراليا العام الماضي. علاوة على أن الفورمولا واحد ستستعمل الحلبة لإجراء القسم الثاني من التجارب الشتوية لموسم 2022.

وأقيمت أول جولة في البحرين عام 2004 كأول سباقٍ للفورمولا واحد في المنطقة، كما كانت بدايةَ سلسلةٍ من الحلبات الحديثة التي تم تصميم أغلبها من قبل شركة تيلكه الشهيرة.

وتم الإعلان عن صفقة جديدة في بداية 2007 لتمديد العقد حتى 2016.

وفي 2013 وقبل فترة طويلة من انتهاء مدة العقد تم الاتفاق مع بيرني إكليستون عراب الفورمولا واحد ورئيسها الفخري السابق، على تمديده حتى 2021.

وفي 2020، ساعدت الحلبةُ البطولةَ على إقامة جولة ثانية، جائزة الصخير الكبرى، على المسار الخارجي القصير.