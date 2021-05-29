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الفورمولا واحد تود ضمان عدم تشتّت المتابعين خلال السباقات القصيرة

تعمل الفورمولا واحد من أجل ضمان عدم تشتت المتابعين خلال السباقات القصيرة، وذلك عبر تقديم معلومات مفيدة طوال الوقت بالتعاون مع "خدمات ويب أمازون".

الفورمولا واحد تود ضمان عدم تشتّت المتابعين خلال السباقات القصيرة

أعلنت الفورمولا واحد شهر أبريل/نيسان الماضي تأكيد إقامة سباقات قصيرة تأهيلية خلال ثلاث جولات في موسم 2021 الجاري، وذلك بطول مئة كيلومتر من بعد ظهر يوم السبت حيث ستحدد نتيجته ترتيب انطلاقة السباق الأساسي يوم الأحد.

وستستضيف حلبة سيلفرستون أول سباق قصير شهر يوليو/تموز المقبل خلال جائزة بريطانيا الكبرى، وبالتالي ستقام التصفيات مساء يوم الجمعة.

وتعمل البطولة بشكل وثيق مع "خدمات ويب أمازون" من أجل جلب المعلومات وعرضها على المتابعين بطريقة مفهومة ومفيدة، من بينها فرص التجاوز، الأداء خلال الكبح والسرعة القصوى. لكن بحلول القسم الأخير من الموسم، ستقدم "خدمات ويب أمازون" 18 رسماً توضيحياً عبر شراكتها مع البطولة.

وشرح روب سميدلي المستشار التقني للفورمولا واحد كيف يعمل مسؤولو البطولة على توقع سيناريوهات السباقات القصيرة لضمان فهم المتابعين لما يجري.

فقال مهندس ويليامز وفيراري السابق في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحن نناقش ما نعتقد أنها سيناريوهات السباقات القصيرة".

وأكمل: "من الواضح أننا نحاول أن نستبق ونتوقع المجريات. لو فكرتَ بذلك، فإننا سنخوض هذه التجربة للمرة الأولى تماماً مثل الفرق، لأننا نتعلم منها مثلهم. لذا إنه وضع مثير للاهتمام".

وتابع: "لكن، لن تنجح فكرة السباقات القصيرة إلا إن نجحنا في الإبقاء على المتابعين مهتمين بما يجري".

وأردف: "لو كانت مجرد حدث غير واضح أو غير مفهوم، فإن ذلك سينعكس سلباً".

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وتخطط الفورمولا واحد لتجربة السباقات القصيرة في جائزتي إيطاليا والبرازيل كذلك، لكن التفاصيل النهائية لم تتحدد بعد.

ويرى سميدلي أن الشراكة التقنية مع "خدمات ويب السحابية" ستساعد في فهم العوامل الهامة ضمن تلك السباقات، إضافة إلى المعلومات التي يجب تقديمها للمتابعين.

فقال: "لطالما كان روس برون واضحاً حيال محاولة استخلاص أقصى ما يمكن من هذه الفرصة".

وأكمل: "لذا بالتعاون مع ’خدمات ويب السحابية’ سنرى ما نحتاجه وما هي العوامل الهامة التي تؤثر حقاً في سير السباقات القصيرة".

واختتم: "هناك العديد من الجوانب المثيرة لذلك، والتي سنخوض بها كي نضمن الاستعداد الجيد لها بدءاً من سيلفرستون".

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