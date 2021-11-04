الفورمولا واحد تودّ إقامة "حصص توضيحية" حول أحدث مستجدات سيارات 2022

تهدف البطولة إلى تبني مجموعة قوانين ثورية منذ العام المقبل وذلك بهدف تحسين جودة العرض وتقديم فرص أكبر للمنافسة المتقاربة والتجاوزات.

علاوة على ذلك، تتجه ليبرتي ميديا مالكة البطولة إلى العمل على تغيير صيغة إقامة الجولات وذلك بهدف ضغط كل جولة إلى ثلاثة أيام فقط، ما يعني أنّ المؤتمرات الصحفية التي تقام عادة أيام الخميس، سيتمّ التخلي عنها.

لكن مدراء البطولة لا يودون لهذه التغييرات أن تؤثر على التغطية الصحفية، حيث كشف روس برون المدير الإداري للفورمولا واحد عن حصة مفتوحة فريدة من نوعها أيام الجمعة، يمكن للفرق خلالها شرح التعديلات التي أدخلتها على سياراتها.

وتنص القوانين الجديدة للموسم المقبل على ضرورة إفصاح الفرق عن بعض الخصائص لسياراتها قبيل التجارب الحرة الأولى، مع الإلزام باستعمال تلك الخصائص بدءاً من التجارب الحرة الأخيرة لكل جولة.

بالتالي، تحتاج الفرق إلى التصريح عن المكونات الجديدة إلى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" كل جولة، وذلك امتثالاً مع متطلبات الكشف الجديدة، حيث لا ترى ليبرتي ميديا أيّ سبب يمنع الكشف العلني عن أية تطويرات تقنية.

وضمن معرض كلامه يوم الاثنين تعليقاً على تلك التغييرات لأيام الجمعة في 2022، أوضح برون أن التغيير الأكبر سيتمحور حول كشف الفرق عن سياراتها وما تحتويه من تحديثات.

فقال: "ما سنقوم به يوم الجمعة هو حصة كبيرة لكم أنتم - الإعلاميون - وذلك للنظر إلى السيارات والتكلم مع أعضاء الفرق".

وأكمل: "نحن نسعى لاعتماد المزيد من المبادرات مع رفع مستويات التفاعل حيال ما يجري في البطولة".

وتابع: "لذا الموسم المقبل، صباح يوم الجمعة، سنقوم بتقديم السيارات لكم! ستقوم الفرق بشرح التغييرات التي أدخلتها لكل جولة، وستقوم بالإفصاح عنها إلى ’فيا’".

واسترسل: "ذلك سيقدم فرصة مثيرة للاهتمام، لأن الجانب التقني في الرياضة مثير حقاً للكثير من المتابعين".

لكن، وبينما سيتمّ الطلب من الفرق شرح أحدث ما أدخلته على سياراتها، لكن الطبيعة "السرية" للفورمولا واحد ستعني على الأغلب أن الفرق لن تكون شفافة تماماً حيال كل شيء، وذلك كي لا تقدم أية فرصٍ سهلة للمنافسين.

سيارة 2022

تجارب الإطارات

من جهة أخرى، أشار برون إلى أن الفورمولا واحد بصدد تجربة قوانين إطارات جديدة ضمن بعض سباقات 2022.

ومع سعي البطولة نحو مستقبل أكثر استدامة، تودّ كذلك تخفيض عدد الإطارات المتاحة لترى إن كان ذلك يؤثر على جودة العرض.

ومع صيغة السباقات القصيرة التي ستواصل البطولة اعتمادها للموسم المقبل، يبدو برون واثقاً من أن تعديلات قوانين الإطارات ستكون ذات تأثير إيجابي.

فقال: "جميعنا نحاول خفض التأثيرات البيئية السلبية بطرق عدة، كما أن الإجراءات اللوجستية واستعمال الإطارات جزء من ذلك".

وتابع: "نأمل في 2022، أن نقوم بخفض عدد الإطارات المتاحة في بعض الجولات".

واسترسل: "نعتقد أنه بوسعنا القيام بذلك دون التأثير على جودة العرض. لكن، هناك على الدوام احتمال سير الأمور بشكل خاطئ!".

واختتم: "أعتقد أن أمراً كهذا يحتاج لاتفاق ودراسة بين جميع الأطراف لتقييمه. في حال نجح، حينها سيكون أمراً بوسعنا تبنيه مستقبلاً، أو تعديله بما يناسبنا".