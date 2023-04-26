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الفورمولا واحد توافق على زيادة في عدد المكوّنات المسموحة لكل سائق في 2023

وافقت فرق الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على زيادة في عدد المكوّنات الأساسية المسموحة لكل سائق خلال موسم 2023 الحالي فقط.

الفورمولا واحد توافق على زيادة في عدد المكوّنات المسموحة لكل سائق في 2023

نظراً لعدد السباقات البالغ 23 في هذا الموسم، قررت البطولة خفض عدد العقوبات المطبقة على استعمال المكونات الأساسية للسيارة.

وبقرار ساري المفعول مباشرة، بات يحق لكل سائق استعمال أربعةٍ من العناصر التالية (مقارنة بـ 3 كما كان الحال سابقاً): محرك الاحتراق الداخلي، الشاحن التوربيني، وحدة استعادة الطاقة الحرارية "أم جي يو-أتش"، وحدة استعادة الطاقة الحركية "أم جي يو-كيه".

أما مخصصات مدخرة الطاقة ووحدة التحكم الإلكترونية (التي تلقى بسببها شارل لوكلير سائق فيراري عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق السعودية)، فبقيت دون تغيير، مع 2 كحدّ أقصى لكل سائق في الموسم.

ويأتي هذا التغيير كأحد التعديلات التي تم الاتفاق من قبل لجنة الفورمولا واحد وتمريرها إلى المجلس العالمي لرياضة السيارات للمصادقة عليها.

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وكذلك في تحديث لبعض القوانين، تمت زيادة الوقت المخصص لتحضيرات شبكة الانطلاق من 40 إلى 50 دقيقة، وذلك بهدف تأمين مزيد من الوقت لمراسم الافتتاح وغيرها قبل السباقات.

كما أوضحت "فيا" أنه سيتم تخصيص مزيد من الوقت في بعض السباقات من أجل تقديم السائقين أمام الجمهور.

وفي تطور لافت كذلك، ألمحت "فيا" إلى أنها وافقت على النظر في إمكانية وضع استثناءات ضمن قانون سقف النفقات يتعلق بتحديث منشآت الفرق، لكن فقط في إطار تحسين الاستدامة.

وكانت ويليامز بشكل خاص تطالب بمزيد من الحرية وذلك لتحسين منشآتها، خاصة وأن الفريق تراجع لناحية المنافسة خلال السنوات الماضية حين كان يعاني من ضائقة مالية.

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