الفورمولا واحد توافق على روزنامة تضم ستة سباقات قصيرة في 2023

وافقت فرق الفورمولا واحد وليبرتي ميديا بالإجماع على خطة لزيادة عدد السباقات القصيرة منذ شهر أبريل/نيسان الماضي وذلك بعد النجاح الذي حققته هذه الصيغة.

لكن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، أوقف هذه الخطط حينها، وذلك بسبب الرغبة بدراسة التأثيرات المالية لمثل هذه التغييرات، إضافة إلى دراسة ضرورة حصول الهيئة الحاكمة للرياضة على دفعة مالية إضافية جراء مثل هذه التعديلات أم لا.

وتسبب هذا الموقف ببعض الغضب حينها، حيث لمّحت مصادر مطلعة إلى السبب وراء هذا الموقف هو "الطمع".

وبدا أن المسألة قد توقفت، لكن تمت إقامة تصويت خاص في المجلس العالمي لرياضة السيارات وتم قبول الخطط السابقة تلك.

وضمن مذكرة تمت إضافتها إلى تصريح "فيا"، أشارت الهيئة الحاكمة بوضوح إلى أن قبول صيغة السباقات القصيرة لم يكن يتعلق بأية تغييرات في القوانين المالية بينها وبين مالكي الحقوق التجارية.

حيث جاء فيها: "ليست هناك أية تغييرات في الاتفاقات المالية بين ’فيا’ ومالكي الحقوق التجارية فيما يتعلق بالسباقات القصيرة".

ورحّب ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد بهذه الخطوة، حيث كانت البطولة تأمل في البداية بإقامة ستة سباقات هذا الموسم، قبل أن يتم التخلي عن ذلك بسبب عدم التوصل لاتفاقيات مالية تناسب الفرق.

وضمن معرض كلامه حول هذه الخطوة، قال دومينيكالي: "يسرني تأكيد إقامة ستة سباقات بدءاً من روزنامة موسم 2023 المقبل، وذلك بناء على النجاحات التي حققتها هذه الصيغة الجديدة منذ تقديمها للمرة الأولى في 2021".