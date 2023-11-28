الفورمولا واحد توافق على خطط لتعديل السباقات القصيرة بدءاً من 2024

وسط تصاعد الانتقادات حيال صيغة السباقات القصيرة الحالية وعدم تقديمها للحماسة المطلوبة، بدأ مدراء الفرق والحلبات نقاشات حيال ما يمكن تعديله للموسم المقبل.

وخلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد في أبوظبي، تم الاتفاق على تعديل للصيغة - مع إمكانية إدخال شبكة انطلاق معكوسة أو تعديل المواعيد الزمنية للجولة.

من بين الأفكار للتصفيات القصيرة هو إقامتها مساء الجمعة، بينما تقام التصفيات الرئيسية صباح السبت قبل السباق القصير.

لكن تصاعدت بعض التساؤلات حيال أن مثل هذه الصيغة تحمل مخاطر وقوع حوادث في الحصة لتؤثر على بقية مجريات الجولة.

وتم النظر في فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة، خاصة في حال تم اعتبار السباقات القصيرة بطولة خاصة بنقاطها المستقلة. بالتالي يمكن اختيار عكس ترتيب انطلاق المراكز العشرة الأولى أو كامل الشبكة.

وستعمل اللجنة الاستشارية لدى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على تفاصيل التعديلات، وسيتم تقديمها للفرق في العام المقبل خلال أول اجتماع في 2024.

وستقام ستة سباقات قصيرة في الموسم المقبل.

التخلي عن بطانيات تحمية الإطارات

وافقت اللجنة الاستشارية على التخلي عن بطانيات تحمية الإطارات لموسم 2025، وهي المسألة التي سيتم تقييمها كذلك خلال الموسم المقبل.

وجاءت هذه الخطوة بناء على رغبة مدراء البطولة بتحسين السباقات، وسط الانتقادات من أن خصائص الإطارات الحالية ليست مثالية للتسابق.

وتم الاتفاق كذلك على أن الفورمولا واحد ستواصل على صيغة 13 مجموعة إطارات لكل سيارة في كل جولة من موسم 2024، بعد تقييم فكرة تخصيص نوعيات الإطارات في الجولات لهذا الموسم.

تبريد السائقين

على ضوء الظروف القاسية التي عانى منها السائقون في قطر هذا الموسم، تم الاتفاق على تحسين ظروف قمرة القيادة للسائقين.

بدءاً من 2024، سيتم تعديل القوانين للسماح بتحسين تبريد السائقين، مع خيارات إضافية سيتم النظر فيها ضمن الظروف القاسية.

ويبدو أن الفكرة كانت مطروحة للتنفيذ هذا الموسم، لكن أحد الفرق اعترض عليها، فتم تأجيلها للموسم المقبل.

وسيتم إجراء المزيد من التعديلات لخفض مخاطر المكوّنات المعدنية في الأرضية والتي تتسبب بتضرر السيارات الأخرى في حال تحطمها ووقوعها على المسار.

وفي خطوة أخرى للسلامة، وافقت "فيا" على إجراء اختبار إضافي لأغطية العجلات لمحاولة تحسين مستويات الرؤية في الظروف الجوية الماطرة.

منع تطوير سيارات 2026

رغم أن الفرق بدأت العمل على الخطوط العريضة لسيارات موسم 2026 (الذي سيكون بداية حقبة جديدة في المحركات)، تم الاتفاق على ضرورة عدم السماح بمزيد من العمل على تلك السيارات في المستقبل القريب.

حيث جاء في البيان: "اتفقت اللجنة على ضرورة عدم القيام بأي عمل تطويري على السيارات لموسم 2026، قبل بداية موسم 2025".