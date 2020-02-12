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الفورمولا واحد تواجه "تحديًا صعبًا" في إيجاد موعد بديل لجائزة الصين الكبرى

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الفورمولا واحد تواجه "تحديًا صعبًا" في إيجاد موعد بديل لجائزة الصين الكبرى
12-02-2020

اعترف تشايس كاري بأنّه سيكون من الصعب على الفورمولا واحد إيجاد موعد جديد لجائزة الصين الكبرى في 2020، وذلك بعد تأجيل السباق رسميًا.

أعلنت الفورمولا واحد و"فيا" اليوم الأربعاء تأجيل سباق الصين الذي كان من المقرر إقامته في 19 أبريل/نيسان المُقبل بسبب تفشّي وباء كورونا، وذلك بناء على طلب من مروّج السباق.

وتبحث البطولة الآن عن موعد جديد للسباق على الروزنامة الحالية، لكنّها تواجه تحديًا بسبب السباقات المتواجدة بالفعل ومواعيدها.

ويتمثّل أحد المقترحات في تغيير موعد السباق الختامي للموسم في أبوظبي من أجل السماح للصين بالعودة إلى الروزنامة من جديد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

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وضمن معرض حديثه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" في مؤتمر "منافع استضافة أحداث رياضية كبيرة" في باكو، أقرّ المدير التنفيذي للفورمولا واحد ورئيسها كاري بأنّه سيكون من الصعب إيجاد مكان للصين على روزنامة 2020، لكنّه قال بأنّه لم يتمّ بعد الخوض في جميع الحلول.

"إنّه أمر صعب. لقد بدأنا الصراع مع الخطط البديلة الطارئة، لكنّني أعتقد أنّه وبمجرّد ما أن تدخل الموسم مع المواعيد المثبّتة، يكون الجدول مكتملًا تمامًا" قال كاري.

وأضاف: "نقدّر شركائنا في الصين، وتجمعنا بهم علاقة جيّدة. كما أنّ شعبية الرياضة شهدت نموًا هناك، لذلك نرغب بالتأكيد في الحفاظ على ذلك. بيد أنّ صحّة وسلامة الناس تأتي أولًا، وهنالك بالطبّع كذلك تحديات إيجاد موعد بديل وتغيير بعض المواعيد الأخرى، وما يحمله ذلك من تعقيدات".

وتابع: "نتعامل مع ذلك الأمر في الوقت الحالي، كما أنّنا لم نستكشف كلّ الإمكانيات والحلول بعد، لكنّني أعتقد بأنّنا سنواجه الكثير من التحديات".

يُشار إلى أنّ حصيلة المصابين بفيروس كورونا قد بلغت أكثر 44 ألف حالة ضمن 24 دولة، فيما تخطّى عدد الوفيات 1000 حالة في الصين هذا الأسبوع.

وعند سؤاله عن كيفية العمل على إعادة جدولة السباق في ظلّ الشكوك التي تُحيط بمستقبل هذه الأزمة ومدى تفاقم الوضع، قال كاري: "لا أعتقد بأنّ أحدًا يعلم ذلك، إذ نسير نحو المجهول، ولا أعتقد كذلك بأنّهم يعلمون بعد متى سيتخطون ذلك وتعود الأمور إلى طبيعتها. لذلك أرى أنّه من الصعب التخطيط لفترة بعيدة في هذا الأمر".

في المقابل، من المقرر أن يزور قطار الفورمولا واحد فيتنام - والتي تتشارك أرضًا حدودية مع الصين - في بداية شهر أبريل/نيسان، كما أنّ هنالك عدد من العاملين في بادوك البطولة سيسافرون من خلال الجنوب الشرقي لآسيا في طريقهم إلى الجولة الافتتاحية للموسم في أستراليا.

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وقال كاري أنّه وبينما كانت الحالات التي تمّ اكتشاف إصابتها بالفيروس محدودة خارج الصين، لكنّ الفورمولا واحد تعي حجم المشكلة وكيف يُمكن أن تؤثّر على بادوك البطولة ككل.

"أعتقد أنّنا مدركون لهذه المشكلة بكلّ تأكيد، إذ أنّ صحّة وسلامة العاملين معنا هي الأولوية الأولى" قال كاري.

وأردف: "من خلال ما نعرفه، فإنّ الحالات خارج الصين تتراوح بين 6، 8 أو عشرة أشخاص في كلّ دولة، ولا أحد يعلم كيف سيكون الوضع خلال أسبوع أو اثنين، لذا من الصعب الجزم بما سيكون عليه الحال في غضون أربعة أسابيع".

واختتم: "ما نعرفه اليوم أنّ الانتشار محدود جدًا خارج الصين. لكنّن لا نعرف ما لا نعلمه بكلّ تأكيد".

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