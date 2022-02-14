الفورمولا واحد تواجه اختبارًا صعبًا لمصداقيتها قُبيل تقديم "فيا" تقريرها بشأن أحداث أبوظبي

إثر تحقيق مُفصّل بشأن طريقة التعامل مع إعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان في السباق الختامي للموسم الماضي، من المقرر أن يعرض اجتماع اليوم للجنة الفورمولا واحد نتائج ذلك التحقيق وما سيتم القيام به استجابة لذلك.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من الانتقادات التي وجهها المشجعون إلى البطولة حيال الطريقة التي بدا بأن مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد قد أساء بها استخدام القوانين من خلال اختياره لمجموعة معينة من السيارات المتأخرة لتكون هي فقط التي تتجاوز سيارة الأمان، ومن ثم استئناف السباق قبل لفة من النهاية.

وقد وضعت تلك القرارات ماكس فيرشتابن في الموقع المثالي للاستفادة من أفضلية إطاراته الجديدة ليتجاوز لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي ويحقق الفوز الذي حسم له لقب السائقين.

وبينما رأت "فيا" أن توسّع الجدل حول أحداث ذلك السباق يعود إلى "سوء فهم" من قِبَل المشجعين ووسائل الإعلام، إلّا أن الاحتجاجات حول ذلك الحدث لم تهدأ منذ ذلك الحين والجدل حولها ما يزال محتدمًا.

وقد وعدت "فيا" أن تستشير جميع السائقين والفرق كجزء من تحقيقها في محاولة لوضع إطار قانوني يمنع تكرار تلك الأحداث المثيرة للجدل في المستقبل.

وقد تتضمن التغييرات المحتملة إعادة هيكلة لجنة مراقبة السباق، وأن يحصل مدير السباق على المزيد من الدعم لضمان ألّا يكون مُثقلًا بمهامه.

مع ذلك، من غير الواضح بعد إذا ما سيظل ماسي ضمن دوره لموسم 2022 أم سيتم استبداله.

علاوة على ذلك، فقد أوضحت الفورمولا واحد بأن محادثات اللاسلكي المفتوحة بين الفرق ومراقبي السباق يجب أن تتوقف لمنع الاعتراضات المحتدمة التي تعرض لها ماسي في بعض الأوقات خلال الموسم الماضي.

ومن المرجّح بشكل كبير أيضاً أن تُدخل "فيا" توضيحات أكبر على عمليات إكمال السباق تحت سيارة الأمان، في ظل وضوح أن رغبة ماسي ألا ينتهي السباق الختامي للموسم تحت الأعلام الصفراء هي التي دفعت إلى قراره باستئناف الحدث.

جديرٌ بالذكر أنّه وبسبب طبيعة الهيكل الحاكم للفورمولا واحد، فإنّ أية اقتراحات سيتم تقديمها والموافقة عليها في اجتماع اللجنة اليوم ستظل بحاجة لأن تتم المصادقة عليها من قِبَل المجلس العالمي لرياضة السيارات الذي سيجتمع عشية الجولة الافتتاحية لموسم 2022 في البحرين الشهر المُقبل.

هذا وسيكون من المثير للاهتمام كذلك رؤية إذا ما ستعترف "فيا" بأخطائها في طريقة التعامل مع جائزة أبوظبي الكبرى.

كما ستكون نتيجة ذلك التقرير حاسمة كذلك لهاميلتون وفريقه مرسيدس، واللذين التزما الصمت حيال تلك المسألة منذ نهاية العام الماضي.