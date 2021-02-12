الفورمولا واحد تهدف إلى اعتماد محرّكات "قويّة وأخّاذة" لموسم 2025

كجزء من المحادثات بين الفرق، و"فيا" والقائمين على الرياضة في لجنة الفورمولا واحد ضمن اجتماع الخميس، تمّ الاتّفاق على خطّة للقوانين المقبلة لوحدات الطاقة.

وصوّتت الفرق بالإجماع على تجميد المحرّكات بدءًا من 2022، وهو ما سيُفتح الباب أمام تقديم قوانين المحرّكات الجديدة في 2025.

يأتي ذلك أبكر بعام من الخطّة الأصليّة، ويُؤمل أن يُساهم تجميد التطوير من جهة والحيّز الزمني الجديد في المساعدة على خفض النفقات.

وفي حين أنّ الفورمولا واحد أوضحت أنّ الجيل المقبل من المحرّكات سيكون هجينًا ومُزوّدًا بشاحنٍ توربيني، إلّا أنّ مراجعة الصيغة الحاليّ سيتمّ تقييمها من قبل مجموعة عملٍ عالية المستوى.

وستتضمّن هذه المجمعة المصنّعين الحاليين والآخرين المحتملين، إلى جانب مزوّدي الوقود.

وفي حين أنّ التفاصيل الدقيقة لقوانين المحرّكات المستقبليّة قد تتطلّب بعض الوقت للتوصّل إليها، فإنّ الفرق الحاليّة والقائمين على الرياضة اتّفقوا على بعض المبادئ الأساسيّة التي يجب الإيفاء بها، وهي كالتالي:

1 – الاستدامة البيئيّة والملاءمة الاجتماعيّة وعالم صناعة السيارات.

2 – وقود مستدام بالكامل

3 – إنشاء وحدة طاقة قويّة وأخّاذة

4 – خفض النفقات بشكلٍ ملحوظ

5 – اجتذاب مصنّعي وحدات طاقة جدد

وتأتي الرغبة وراء اعتماد محرّكٍ "أخّاذ" على خلفيّة الانتقادات المتواصلة للمحرّكات الحاليّة لافتقارها للصخب والضراوة.

إذ إلى جانب أنّ المحرّكات الحاليّة أهدأ بكثير من سابقاتها "في8"، فإنّ حقيقة عدد دوراتها الأقلّ بكثير في محاولة لبلوغ أعلى مستويات عزم الدوران قد خفضت تأثيرها على المشجّعين أكثر فأكثر.

ومن بين الحلول الممكنة لإعادة عامل الصخب والضراوة إلى المحرّكات، سيكون بوسع المصنّعين رفع عدد الدورات، وزيادة نسبة تدفّق الوقود والتخلّص من نظام "ام.جي.يو-اتش" الذي يكتم الكثير من الصوت الصادر عن العادم.

ويُعدّ تجميد تطوير المحرّكات المتّفق عليه من 2022 أنباءً جيّدة بالنسبة لريد بُل التي فُتح الطريق أمامها الآن لإتمام صفقة للاستحواذ على وحدات طاقة هوندا بدءًا من ذلك الموسم.

لكن لم يتضمّن الاتّفاق أيّ مبادرة لضمان تقارب الأداء في حال وجد أحد المصنّعين نفسه متأخّرًا بدءًا من ذلك الموسم.

وفي حين أنّ ريد بُل تناولت العام الماضي فكرة موازنة الطاقة لضمان التقارب في الأداء، يُعتقد بأنّ تلك المسألة لم يتمّ تناولها بجديّة مطلقًا، لذا سيتعيّن على المصنّعين الالتزام بالمحرّكات التي سيبدؤون بها موسم 2022 طوال الأعوام الثلاثة.