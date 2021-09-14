الفورمولا واحد تنشر فيديو درامي بزاوية 360 درجة لحادثة هاميلتون وفيرشتابن

اقتصر هاميلتون على شعور ببعض الأوجاع الخفيفة في رقبته بعد حادثه مع غريمه فيرشتابن ضمن معركتهما في منتصف سباق مونزا عند المنعطف الأوّل نهاية الأسبوع الماضي.

وأظهرت صورٌ برزت بعد السباق ضرب إطار فيرشتابن لخوذة هاميلتون، لكنّ مقطع الفيديو الجديد الذي نشرته الفورمولا واحد يُوفّر مشهدًا أوضح لما حدث بالضبط.

وبالنظر إلى الكاميرا بزاوية 360 درجة المثبّتة على أنوف جميع السيارات في البطولة، فإنّ الفيديو يُظهر سيارة فيرشتابن ترتفع فوق الجانب الأيسر من سيارة هاميلتون.

وضُرب طوق سيارة هاميلتون في البداية بمنطقة الأرضيّة التي خلف جانب سيارة فيرشتابن، ومن ثمّ دفع الزخم سيارة "آر.بي16بي" فوق سيارة مرسيدس.

ومع انتقال سيارة ريد بُل إلى الأمام فإنّها تنغمس إلى الأسفل يسارًا بعد انزلاق أرضيّتها اليسرى فوق طوق سيارة هاميلتون قرب رأسه.

حينها يعبر إطار فيرشتابن فوق غطاء المحرّك ومن ثمّ فوق فتحة التهوية العلويّة قبل أن ينخفض ويضرب خوذة بطل العالم سبع مرّات.

ويُمكن رؤية رأس هاميلتون يُدفع إلى الأسفل من قبل الإطار، قبل أن تواصل سيارة ريد بُل الانزلاق إلى الأمام وتتوقّف على أنفها في الحصى.

وبحديثه إثر جائزة إيطاليا الكبرى، أوضح هاميلتون أنّه كان محظوظًا في الحادث، ولم يشكّ في أنّ الطوق أنقذه من التعرّض لإصابة خطيرة أو الموت.

وقال حيال ذلك: "حمدًا لله لوجود الطوق الذي أعتقد بأنّه أنقذني وأنقذ رقبتي. أعتقد بأنّها كانت ضربة قويّة. لكن كلّ ما فكّرت فيه حينها، هل بوسعي مواصلة التسابق؟".